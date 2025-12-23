Live

Антидронові сітки на окружній Харкова: Синєгубов про пріоритети (відео)

Оригінально 16:59   23.12.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Антидронові сітки на окружній Харкова: Синєгубов про пріоритети (відео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 23 грудня прокоментував обладнання антидроновими сітками доріг у Харківській області.

Днями в мережі з’явилося відео з окружної дороги Харкова, вздовж якої монтують антидронові сітки. Начальник ХОВА підтвердив реалізацію такого проєкту. За його даними, роботи проводить Служба відновлення та розвитку інфраструктури, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”. Подробиць щодо планів обладнання окружної Синєгубов не надав. Однак відзначив пріоритетні напрямки в області, де захищають дороги.

“Куп’янський, Ізюмський, Борівський напрямки. Дороги на Донеччину. Уже Лозівський напрямок, тому що це в нас евакуаційний коридор, який зберігається, – перелічив він. – Плани та завдання щодо реалізації цих проєктів по антидронових сітках визначають наші військові – з приводу пріоритетності їх логістичних маршрутів тощо. Звичайно, що захист цивільного населення в нас так само (в пріоритеті), й тому ми ухвалюємо рішення спільні, і їх реалізуємо. Зараз ті роботи, які в нас ведуться, в принципі, дозволяють нам повністю перекрити за кілька місяців всі наші маршрути, які наразі під ураженням або можливо будуть у майбутньому”.

Читайте також: 980 км колії на Харківщині потрібно закрити від дронів: де вже є сітки

Водночас начальник ХОВА зазначив, що на деяких напрямках в області працювати “складно або майже неможливо”.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Вибори під час війни: в Україні відновили роботу реєстру виборців
Вибори під час війни: в Україні відновили роботу реєстру виборців
23.12.2025, 18:20
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
23.12.2025, 13:46
Скільки дітей народилося на Харківщині за 11 місяців
Скільки дітей народилося на Харківщині за 11 місяців
23.12.2025, 14:08
На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося
На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося
23.12.2025, 15:57
Чи змінять комендантську годину на Різдво і Новий рік у Харкові – ОВА
Чи змінять комендантську годину на Різдво і Новий рік у Харкові – ОВА
23.12.2025, 16:31
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
23.12.2025, 16:21

Новини за темою:

19.12.2025
Антидронові коридори встановлюють навколо Харкова (відео)
12.11.2025
980 км шляхів на Харківщині потрібно закрити від дронів: де вже є сітки
22.08.2025
«Готуватися треба не до миру, а до 500-700 ударів на добу» – Ярославський
16.07.2025
Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов
07.06.2025
Загроза з Сумської області для Харківщини: огляд фронту (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Антидронові сітки на окружній Харкова: Синєгубов про пріоритети (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 16:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 23 грудня прокоментував обладнання антидроновими сітками доріг у Харківській області".