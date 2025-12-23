Антидронові сітки на окружній Харкова: Синєгубов про пріоритети (відео)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 23 грудня прокоментував обладнання антидроновими сітками доріг у Харківській області.
Днями в мережі з’явилося відео з окружної дороги Харкова, вздовж якої монтують антидронові сітки. Начальник ХОВА підтвердив реалізацію такого проєкту. За його даними, роботи проводить Служба відновлення та розвитку інфраструктури, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”. Подробиць щодо планів обладнання окружної Синєгубов не надав. Однак відзначив пріоритетні напрямки в області, де захищають дороги.
“Куп’янський, Ізюмський, Борівський напрямки. Дороги на Донеччину. Уже Лозівський напрямок, тому що це в нас евакуаційний коридор, який зберігається, – перелічив він. – Плани та завдання щодо реалізації цих проєктів по антидронових сітках визначають наші військові – з приводу пріоритетності їх логістичних маршрутів тощо. Звичайно, що захист цивільного населення в нас так само (в пріоритеті), й тому ми ухвалюємо рішення спільні, і їх реалізуємо. Зараз ті роботи, які в нас ведуться, в принципі, дозволяють нам повністю перекрити за кілька місяців всі наші маршрути, які наразі під ураженням або можливо будуть у майбутньому”.
Читайте також: 980 км колії на Харківщині потрібно закрити від дронів: де вже є сітки
Водночас начальник ХОВА зазначив, що на деяких напрямках в області працювати “складно або майже неможливо”.
