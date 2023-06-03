На Харьковщине в мае массово «минировали» суды

С 1 по 31 мая на электронные почты судов Харькова и области поступило более 100 анонимных сообщений о минировании. Все оказались ложными.

Об этом сообщили в теруправлении Службы судебной охраны в Харьковской области.

«Действия нарушителей парализовали работу судебных учреждений на 4-5 часов рабочего времени. Следовательно, сотрудниками Службы судебной охраны было эвакуировано более полутора тысяч человек», — отметили в теруправлении.

Чаще всего «минировали»: Чугуевский городской суд Харьковской области – 8 раз, Московский райсуд Харькова – 8 раз, Октябрьский райсуд – 7 раз, Орджоникидзевский райсуд – 7 раз, Харьковский апелляционный суд – 66 раз, Киевский райсуд – 6 раз.

Полицейские обследовали судебные учреждения и никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

В теруправлении отметили, что нарушителям за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, грозит от четырех до десяти лет тюрьмы.