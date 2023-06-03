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На Харківщині у травні масово «мінували» суди

Суспільство 17:20   03.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині у травні масово «мінували» суди Фото: Теруправління Служби судової охорони у Харківській області

З 1 по 31 травня на електронні пошти судів Харкова та області надійшло понад 100 анонімних повідомлень про мінування. Всі виявилися неправдивими.

Про це повідомили в теруправлінні Служби судової охорони у Харківській області.

«Дії порушників паралізували роботу судових установ на 4-5 годин робочого часу. Відтак співробітниками Служби судової охорони було евакуйовано понад півтори тисячі осіб», – зазначили в теруправлінні.

Найчастіше мінували такі суди: Чугуївський міський суд Харківської області – 8 разів, Московський райсуд Харкова – 8 разів, Жовтневий райсуд– 7 разів, Орджонікідзевський райсуд – 7 разів, Харківський апеляційний суд — 66 разів, Київський райсуд – 6 разів.

Поліцейські обстежили судові установи та прилеглі території, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

В теруправлінні зазначили, що порушникам, за свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, загрожує від чотирьох до десяти років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 по 31 травня на електронні пошти судів Харкова та області надійшло понад 100 анонімних повідомлень про мінування. Всі виявилися неправдивими.".