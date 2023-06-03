На Харківщині у травні масово «мінували» суди
З 1 по 31 травня на електронні пошти судів Харкова та області надійшло понад 100 анонімних повідомлень про мінування. Всі виявилися неправдивими.
Про це повідомили в теруправлінні Служби судової охорони у Харківській області.
«Дії порушників паралізували роботу судових установ на 4-5 годин робочого часу. Відтак співробітниками Служби судової охорони було евакуйовано понад півтори тисячі осіб», – зазначили в теруправлінні.
Найчастіше мінували такі суди: Чугуївський міський суд Харківської області – 8 разів, Московський райсуд Харкова – 8 разів, Жовтневий райсуд– 7 разів, Орджонікідзевський райсуд – 7 разів, Харківський апеляційний суд — 66 разів, Київський райсуд – 6 разів.
Поліцейські обстежили судові установи та прилеглі території, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.
В теруправлінні зазначили, що порушникам, за свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, загрожує від чотирьох до десяти років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 17:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 по 31 травня на електронні пошти судів Харкова та області надійшло понад 100 анонімних повідомлень про мінування. Всі виявилися неправдивими.".