На Харківщині у травні масово «мінували» суди

З 1 по 31 травня на електронні пошти судів Харкова та області надійшло понад 100 анонімних повідомлень про мінування. Всі виявилися неправдивими.

Про це повідомили в теруправлінні Служби судової охорони у Харківській області.

«Дії порушників паралізували роботу судових установ на 4-5 годин робочого часу. Відтак співробітниками Служби судової охорони було евакуйовано понад півтори тисячі осіб», – зазначили в теруправлінні.

Найчастіше мінували такі суди: Чугуївський міський суд Харківської області – 8 разів, Московський райсуд Харкова – 8 разів, Жовтневий райсуд– 7 разів, Орджонікідзевський райсуд – 7 разів, Харківський апеляційний суд — 66 разів, Київський райсуд – 6 разів.

Поліцейські обстежили судові установи та прилеглі території, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

В теруправлінні зазначили, що порушникам, за свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, загрожує від чотирьох до десяти років тюрми.