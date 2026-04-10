Live

Заморозки, сніг, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня

Погода 20:52   10.04.2026
Олена Нагорна
У суботу, 11 квітня, у Харкові та області вночі йтиме дощ зі снігом, вдень – дощ.

У Харкові вночі термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень — від 5 до 7 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 5 до 10 тепла.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

Раніше завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова повідомила «Об’єктиву», що середня температура в березні була вищою за кліматичну норму на 4,3 градуса. Опадів випало мало – 37 міліметрів. Це 38% від норми. Подібні погодні умови востаннє спостерігали у 2014-му, зазначила Кондаурова. Однак про температурну аномалію не йдеться.

Автор: Олена Нагорна
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Заморозки, сніг, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 20:52;

