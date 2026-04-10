Коли та де в Харкові будуть освячувати великодні кошики — розклад
Освячувати великодні кошики у храмі святого Іоана Богослова (Православної церкви України) у Харкові будуть у суботу та в неділю. Нічної служби, як і в попередні роки, через комендантську годину не буде.
Як повідомляють на фейсбук-сторінці храму, освячувати паски та інші продукти розпочнуть у суботу з 15:00 і продовжуватимуть до 18:00. О 9:00 у неділю розпочнеться святкова літургія, після її завершення великодні кошики освячуватимуть протягом кількох годин.
“Ми на порозі незбагненої таємниці, яка зовсім скоро перетвориться в радість тріумфу життя над смертю. Кому, як ні нам, українцям, наразі близький цей стан дієвого очікування з вірою та надією на перемогу над силами зла. Війна назавжди розділила наше життя на «до» та «після». В долі кожної особистості існує момент, коли наступає точка неповернення, і минуле вже не владне над нашими почуттями. Так саме й в метаісторії існує час, який назавжди змінює майбутнє людства та буття кожного з нас. Пасха є подією, що преображує світ і дає надихаючу надію на подолання темряви”, – наголошують у храмі.
Зазначимо, що у Харкові є шість храмів ПЦУ .
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 11-12 квітня на Харківщині посилять заходи безпеки . Богослужіння відбудуться у 280 храмах, очікується близько 30 тисяч вірян. Правоохоронці закликають не ігнорувати тривоги та дотримуватися комендантської години. Поліція чергуватиме біля храмів та у місцях скупчення людей. У СБУ попереджають: РФ регулярно намагається дестабілізувати ситуацію перед релігійними святами.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, пасха, пасхальная корзина, религия, храм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Коли та де в Харкові будуть освячувати великодні кошики — розклад», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 20:29;