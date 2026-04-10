Коли та де в Харкові будуть освячувати великодні кошики — розклад

Освячувати великодні кошики у храмі святого Іоана Богослова (Православної церкви України) у Харкові будуть у суботу та в неділю. Нічної служби, як і в попередні роки, через комендантську годину не буде.

Як повідомляють на фейсбук-сторінці храму, освячувати паски та інші продукти розпочнуть у суботу з 15:00 і продовжуватимуть до 18:00. О 9:00 у неділю розпочнеться святкова літургія, після її завершення великодні кошики освячуватимуть протягом кількох годин.

“Ми на порозі незбагненої таємниці, яка зовсім скоро перетвориться в радість тріумфу життя над смертю. Кому, як ні нам, українцям, наразі близький цей стан дієвого очікування з вірою та надією на перемогу над силами зла. Війна назавжди розділила наше життя на «до» та «після». В долі кожної особистості існує момент, коли наступає точка неповернення, і минуле вже не владне над нашими почуттями. Так саме й в метаісторії існує час, який назавжди змінює майбутнє людства та буття кожного з нас. Пасха є подією, що преображує світ і дає надихаючу надію на подолання темряви”, – наголошують у храмі.

Зазначимо, що у Харкові є шість храмів ПЦУ .

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 11-12 квітня на Харківщині посилять заходи безпеки . Богослужіння відбудуться у 280 храмах, очікується близько 30 тисяч вірян. Правоохоронці закликають не ігнорувати тривоги та дотримуватися комендантської години. Поліція чергуватиме біля храмів та у місцях скупчення людей. У СБУ попереджають: РФ регулярно намагається дестабілізувати ситуацію перед релігійними святами.