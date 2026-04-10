Когда и где в Харькове будут освящать пасхальные корзины — расписание

Общество 20:29   10.04.2026
Елена Нагорная
Освящать пасхальные корзины в храме святого Иоанна Богослова (Православной церкви Украины) в Харькове будут в субботу и в воскресенье. Ночной службы, как и в предыдущие годы, из-за комендантского часа не будет.

Как сообщают на Facebook-странице храма, освящать паски и другие продукты начнут в субботу с 15:00 и будут продолжать до 18:00. В 9:00 в воскресенье начнется праздничная литургия, после ее завершения пасхальные корзины будут освящать в течение нескольких часов.

«Мы на пороге непостижимой тайны, которая совсем скоро превратится в радость триумфа жизни над смертью. Кому, как не нам, украинцам, сейчас близко это состояние деятельного ожидания с верой и надеждой на победу над силами зла. Война навсегда разделила нашу жизнь на «до» и «после». В судьбе каждой личности существует момент, когда наступает точка невозврата, и прошлое уже не властно над нашими чувствами. Так же и в метаистории существует время, которое навсегда меняет будущее человечества и бытие каждого из нас. Пасха является событием, которое преображает мир и дает вдохновляющую надежду на преодоление тьмы», — подчеркивают в храме.

Отметим, что в Харькове есть шесть храмов ПЦУ.

Как сообщала МГ «Объектив», 11–12 апреля на Харьковщине усилят меры безопасности. Богослужения пройдут в 280 храмах, ожидается около 30 тысяч верующих. Правоохранители призывают не игнорировать тревоги и соблюдать комендантский час. Полиция будет дежурить возле храмов и в местах скопления людей. В СБУ предупреждают: РФ регулярно пытается дестабилизировать ситуацию перед религиозными праздниками.

Читайте также: Цены на паски и другую праздничную выпечку в Харькове проанализировали

