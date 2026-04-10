Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля

Погода 20:52   10.04.2026
Елена Нагорная
В субботу, 11 апреля, в Харькове и области ночью будет идти дождь со снегом, днем — дождь.

В Харькове ночью термометры покажут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 тепла, на поверхности грунта заморозки, днем — от 5 до 10 тепла.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.

Ранее заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщила «Объективу», что средняя температура в марте была выше климатической нормы на 4,3 градуса. Осадков выпало мало – 37 миллиметров. Это 38% нормы. Подобные погодные условия в последний раз наблюдали в 2014-м, отметила Кондаурова. Однако о температурной аномалии речь не идет.

Читайте также: Когда и где в Харькове будут освящать пасхальные корзины — расписание

Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
10.04.2026, 13:35
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
10.04.2026, 18:49
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
10.04.2026, 19:17
Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине – ХОВА
Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине – ХОВА
10.04.2026, 15:23
Комендантский и не только: НПУ и СБУ обратились к харьковчанам перед Пасхой
Комендантский и не только: НПУ и СБУ обратились к харьковчанам перед Пасхой
10.04.2026, 17:55
Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
10.04.2026, 20:52

Новости по теме:

10.04.2026
Когда и где в Харькове будут освящать пасхальные корзины — расписание
10.04.2026
Харьковчанин захватил землю у пруда и начал строить базу отдыха — полиция
10.04.2026
Жихарь, Высокий, на очереди Бабаи: где и как латают ямы на Харьковщине (фото)
10.04.2026
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
10.04.2026
Комендантский и не только: НПУ и СБУ обратились к харьковчанам перед Пасхой


