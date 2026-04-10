Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля

В субботу, 11 апреля, в Харькове и области ночью будет идти дождь со снегом, днем — дождь.

В Харькове ночью термометры покажут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 тепла, на поверхности грунта заморозки, днем — от 5 до 10 тепла.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.

Ранее заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщила «Объективу», что средняя температура в марте была выше климатической нормы на 4,3 градуса. Осадков выпало мало – 37 миллиметров. Это 38% нормы. Подобные погодные условия в последний раз наблюдали в 2014-м, отметила Кондаурова. Однако о температурной аномалии речь не идет.