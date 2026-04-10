Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
В субботу, 11 апреля, в Харькове и области ночью будет идти дождь со снегом, днем — дождь.
В Харькове ночью термометры покажут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 0 до 5 тепла, на поверхности грунта заморозки, днем — от 5 до 10 тепла.
Ветер юго-западный — 5-10 м/с.
Ранее заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщила «Объективу», что средняя температура в марте была выше климатической нормы на 4,3 градуса. Осадков выпало мало – 37 миллиметров. Это 38% нормы. Подобные погодные условия в последний раз наблюдали в 2014-м, отметила Кондаурова. Однако о температурной аномалии речь не идет.
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 20:52;