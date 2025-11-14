Сьогодні 14 листопада 2025: яке свято та день в історії

14 листопада 2003 року астрономи відкрили в Сонячній системі одне з найвіддаленіших небесних тіл – Седну. У 1940-му завершилися невдачею радянсько-німецькі переговори про приєднання СРСР до альянсу фашистських держав. У 1939-му Верховна Рада УРСР затвердила анексію західних областей України Радянським Союзом. У 1920-му Уряд УНР покинув Кам’янець-Подільський, залишаючи територію України, яку захоплювали більшовики. У 1918-му гетьман Скоропадський проголосив грамоту про федерацію Української держави з “білою” Росією. У 1501-му іспанська інфанта Катерина Арагонська вийшла заміж за спадкоємця престолу Англії Артура Тюдора, а після його смерті все життя доводила, що між ними нічого не було.

Свята та пам’ятні дати 14 листопада

14 листопада – Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей і Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

Також сьогодні: Міжнародний день логопеда, День операційної медичної сестри.

14 листопада в історії

14 листопада 1263 року дорогою з Орди помер князь Олександр Невський. Докладніше.

14 листопада 1501 року 15-річна іспанська інфанта Катерина Арагонська вийшла заміж за першого спадкоємця престолу Англії – 15-річного принца Уельського Артура Тюдора. Докладніше.

14 листопада 1912 року народився український радянський поет Андрій Малишко. Частина його життя пов’язана із Харковом. Докладніше.

14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський сам підписав вирок своєму правлінню, проголосивши грамоту про федерацію Української держави з “білою” Росією. Докладніше.

14 листопада 1920 року уряд УНР був змушений залишити свою останню “столицю” – Кам’янець-Подільський. Докладніше.

14 листопада 1939 року Верховна Рада УРСР на позачерговій 3-й сесії затвердила закон про так зване “возз’єднання Західної України з УРСР”. Докладніше.

14 листопада 1940 року закінчилися невдачею радянсько-німецькі переговори про приєднання СРСР до альянсу фашистських держав. Докладніше.

14 листопада 1999 року на посаду Президента України вдруге обрали Леоніда Кучму.

14 листопада 2003 року астрономи відкрили в Сонячній системі один із найвіддаленіших об’єктів, давши йому назву Седна. З того часу серед вчених іде дискусія про те, як класифікувати цю знахідку – як карликову планету чи транснептуновий об’єкт. Центр малих планет, що офіційно каталогізує об’єкти Сонячної системи, визначає Седну лише як транснептуновий об’єкт, проте значна кількість астрономів наполягає, що це саме карликова планета. У ході дискусії навіть запропонували запровадити новий термін – “седноїди”, об’єднавши цей та подібні об’єкти в окрему категорію.

Знаходиться ймовірна планета у найвіддаленішій частині Сонячної системи – обертається навколо Сонця далеко за орбітою Нептуна. Діаметр Седни складає близько 1000 км (для порівняння діаметр Землі – 12 742 км). Цьому небесному тілу потрібно приблизно 11 400 років, щоб зробити один оберт навколо Сонця. Тож його орбіта є однією з найбільших у Сонячній системі (з відомих у цей час). Від Сонця Седна перебуває у 2,5 раза далі, ніж Нептун. Вона, крім того, є одним із найчервоніших об’єктів у системі та може бути ще червонішою за Марс. Вчені пояснюють це високою концентрацією органічного матеріалу на поверхні цього небесного тіла.

Відкрили Седну американські астрономи Майкл Браун, Чедвік Трухільйо та Девід Рабіновіц. Назву цьому небесному тілу дали на честь богині морських звірів у віруваннях інуїтів (народів Арктики). Вчені очікують можливості дослідити Седну докладніше – за прогнозом, у 2076 році це небесне тіло максимально для своєї орбіти наблизиться до Сонця.

Церковне свято 14 листопада

14 листопада вшановують пам’ять апостола Филипа. Він – один з 12 апостолів Ісуса Христа. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 листопада день теплий, то такою буде й зима.

Якщо листя ще не опало з дерев, то зима буде довгою та суворою.

Якщо надворі брудно й вогко, то холод буде наприкінці січня.

Що не можна робити 14 листопада

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна сумувати та скаржитися на долю.