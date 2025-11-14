Сегодня 14 ноября 2025: какой праздник и день в истории

14 ноября 2003 года астрономы открыли в Солнечной системе одно из самых отдаленных небесных тел – Седну. В 1940-м завершились неудачей советско-немецкие переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских государств. В 1939-м Верховный Совет УССР утвердил аннексию западных областей Украины Советским Союзом. В 1920-м Правительство УНР выехало из Каменец-Подольского, покидая территорию Украины. В 1918-м гетман Скоропадский провозгласил грамоту о федерации Украинского государства с «белой» Россией. В 1501-м испанская инфанта Екатерина Арагонская вышла замуж за наследника престола Англии Артура Тюдора, а после его смерти всю жизнь доказывала, что между ними ничего не было. В 1263-м по дороге из Орды умер князь Александр Невский.

Праздники и памятные даты 14 ноября

14 ноября – Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

Также сегодня: Международный день логопеда, День операционной медсестры.

<br />

14 ноября в истории

14 ноября 1263 года по дороге из Орды умер князь Александр Невский. Подробнее.

14 ноября 1501 года 15-летняя испанская инфанта Екатерина Арагонская вышла замуж за первого наследника престола Англии – 15-летнего принца Уэльского Артура Тюдора. Подробнее.

14 ноября 1912 года родился украинский советский поэт Андрей Малышко. Часть его жизни связана с Харьковом. Подробнее.

14 ноября 1918 года гетман Павел Скоропадский сам подписал приговор своему правлению, провозгласив грамоту о федерации Украинского государства с «белой» Россией. Подробнее.

14 ноября 1920 года правительство УНР было вынуждено покинуть свою последнюю «столицу» — Каменец-Подольский. Подробнее.

14 ноября 1939 года Верховная Рада УССР на внеочередной 3-й сессии утвердила закон о так называемом «воссоединении Западной Украины с УССР». Подробнее.

14 ноября 1940 года закончились неудачей советско-немецкие переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских стран. Подробнее.

14 ноября 1999 года на должность Президента Украины во второй раз избрали Леонида Кучму.

14 ноября 2003 года астрономы открыли в Солнечной системе один из самых отдаленных объектов, дав ему название Седна. С тех пор среди ученых идет дискуссия о том, как классифицировать эту находку – как карликовую планету или транснептуновый объект. Центр малых планет, официально каталогизирующий объекты Солнечной системы, определяет Седну лишь как транснептуновый объект, однако значительное количество астрономов настаивает, что это именно карликовая планета. В ходе дискуссии даже предложили ввести новый термин – «седноиды», объединив этот и подобные объекты в отдельную категорию.

<br />

Находится вероятная планета в самой отдаленной части Солнечной системы – вращается вокруг Солнца далеко за орбитой Нептуна. Диаметр Седны составляет около 1000 км (для сравнения диаметр Земли – 12 742 км). Этому небесному телу нужно примерно 11 400 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Поэтому его орбита является одной из самых больших в Солнечной системе (из известных в настоящее время). От Солнца Седна находится в 2,5 раза дальше, чем Нептун. Она, кроме того, является одним из самых красных объектов в системе и может быть еще краснее, чем Марс. Ученые объясняют это высокой концентрацией органического материала на поверхности этого небесного тела.

Открыли Седну американские астрономы Майкл Браун, Чедвик Трухильо и Дэвид Рабиновиц. Название этому небесному телу дали в честь богини морских зверей в верованиях инуитов (народов Арктики). Ученые ожидают возможности исследовать Седну подробнее – по прогнозу, в 2076 году это небесное тело максимально для своей орбиты приблизится к Солнцу.

Церковный праздник 14 ноября

14 ноября чтят память апостола Филиппа. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 ноября теплый день, то такой будет и зима.

Если листья еще не опали с деревьев, то зима будет длинной и суровой.

Если на улице грязно и сыро, то морозы придут в конце января.

Что нельзя делать 14 ноября

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя унывать и жаловаться на судьбу.