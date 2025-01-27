Люди потеряли доверие к институтам: как это произошло — американский политолог
Фото: yes-ukraine.org
Люди все больше не доверяют традиционным демократическим институтам и элитам, которые ими руководят… Люди потеряли доверие к медицинскому истеблишменту и все больше доверяют подкастерам… Они потеряли доверие к традиционным СМИ и переносят его на отдельных журналистов и комментаторов… Этот переход от институтов к отдельным людям стал возможным благодаря новым технологиям, позволяющим отдельным людям иметь такой охват и влияние, которые раньше были прерогативой крупных организаций. Проблема в том, что демократия поддерживается институтами и процедурами. Правительство одной личности в конечном итоге оказывается правительством по прихоти.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано; Теги: демократия, доверие, сми;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Люди потеряли доверие к институтам: как это произошло — американский политолог»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 09:19;
Корреспондент Фарид Закария, американский политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди все больше не доверяют традиционным демократическим институтам и элитам, которые ими руководят… Люди потеряли доверие к медицинскому истеблишменту и…".