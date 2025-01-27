Люди потеряли доверие к институтам: как это произошло — американский политолог

Люди все больше не доверяют традиционным демократическим институтам и элитам, которые ими руководят… Люди потеряли доверие к медицинскому истеблишменту и все больше доверяют подкастерам… Они потеряли доверие к традиционным СМИ и переносят его на отдельных журналистов и комментаторов… Этот переход от институтов к отдельным людям стал возможным благодаря новым технологиям, позволяющим отдельным людям иметь такой охват и влияние, которые раньше были прерогативой крупных организаций. Проблема в том, что демократия поддерживается институтами и процедурами. Правительство одной личности в конечном итоге оказывается правительством по прихоти.