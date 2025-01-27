Live
  • Пн 27.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.92

Люди потеряли доверие к институтам: как это произошло — американский политолог

Мир 09:19   27.01.2025
Фарид Закария
американский политолог
Люди потеряли доверие к институтам: как это произошло — американский политолог Фото: yes-ukraine.org

Люди все больше не доверяют традиционным демократическим институтам и элитам, которые ими руководят… Люди потеряли доверие к медицинскому истеблишменту и все больше доверяют подкастерам… Они потеряли доверие к традиционным СМИ и переносят его на отдельных журналистов и комментаторов… Этот переход от институтов к отдельным людям стал возможным благодаря новым технологиям, позволяющим отдельным людям иметь такой охват и влияние, которые раньше были прерогативой крупных организаций. Проблема в том, что демократия поддерживается институтами и процедурами. Правительство одной личности в конечном итоге оказывается правительством по прихоти.

Автор: Фарид Закария, американский политолог
Популярно
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС
27.01.2025, 07:42
Новости Харькова — главное за 27 января: раненые, пожар под Харьковом
Новости Харькова — главное за 27 января: раненые, пожар под Харьковом
27.01.2025, 10:54
РФ подняла триколор: в ISW заявили об успехах врага на Боровском направлении
РФ подняла триколор: в ISW заявили об успехах врага на Боровском направлении
27.01.2025, 07:28
Кто будет восстанавливать Украину после войны кроме украинцев
Кто будет восстанавливать Украину после войны кроме украинцев
27.01.2025, 09:17
«Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения
«Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения
27.01.2025, 10:10
Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)
Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)
27.01.2025, 10:59

Новости по теме:

10:12
Нам нужно не на вершину экономического Эвереста, а наоборот вниз, — Рауль Чилачава
16:20
Путин — великий разрушитель, у него четкая миссия — подрывать демократию, — Хиллари Клинтон
12:39
Но что это может случиться в Штатах, никто не ожидал, — Зеленский о штурме Капитолия
20:08
«Президент должен быть примером»: Шварценеггер эмоционально высказался о событиях в США
09:16
В Италии демократы предполагают формирование новой коалиции

Вы читали новость: «Люди потеряли доверие к институтам: как это произошло — американский политолог»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 09:19;

  • Корреспондент Фарид Закария, американский политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди все больше не доверяют традиционным демократическим институтам и элитам, которые ими руководят… Люди потеряли доверие к медицинскому истеблишменту и…".