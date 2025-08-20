«Были притеснения за русский язык» – житель Харьковщины пожаловался СМИ РФ
48-летний мужчина, ранее служивший в «Айдаре», дал «трогательное» интервью российским СМИ, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Житель поселка Купянск-Узловой, в прошлом служивший в составе батальона «Айдар», дал интервью российским пропагандистам, отрицающим вооруженную агрессию РФ.
Также этот мужчина повторил месседжи оккупантов, в частности тезис о «едином народе» и пожаловался, что в Украине, на Харьковщине, якобы всю жизнь его притесняли из-за русского языка.
Вдобавок мужчина обвинил ВСУ в обстрелах Луганской области с 2014 года.
Прокуроры заочно сообщили о подозрении 48-летнему мужчине в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, совершенном с использованием СМИ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
Сейчас подозреваемый скрывается в РФ, решается вопрос об объявлении его в розыск.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: айдар, интервью, Купянск-Узловой, русский язык, сми, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 18:43;
