«Были притеснения за русский язык» – житель Харьковщины пожаловался СМИ РФ

Происшествия 18:43   20.08.2025
Оксана Якушко
48-летний мужчина, ранее служивший в «Айдаре», дал «трогательное» интервью российским СМИ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Житель поселка Купянск-Узловой, в прошлом служивший в составе батальона «Айдар», дал интервью российским пропагандистам, отрицающим вооруженную агрессию РФ.

Также этот мужчина повторил месседжи оккупантов, в частности тезис о «едином народе» и пожаловался, что в Украине, на Харьковщине, якобы всю жизнь его притесняли из-за русского языка.

Вдобавок мужчина обвинил ВСУ в обстрелах Луганской области с 2014 года.

Прокуроры заочно сообщили о подозрении 48-летнему мужчине в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, совершенном с использованием СМИ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Сейчас подозреваемый скрывается в РФ, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Видео: Харьковская областная прокуратура

