«Мав утиски за російську мову» – мешканець Харківщини пожалівся ЗМІ РФ
48-річний чоловік, який раніше служив в «Айдарі», дав «зворушливе» інтерв’ю російським ЗМІ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Мешканець селища Куп’янськ-Вузловий, що у минулому служив у складі батальйону «Айдар», дав інтерв’ю російським пропагандистам, де заперечив збройну агресію РФ.
Також цей чоловік повторив меседжі окупантів, зокрема, тезу про «єдиний народ» і поскаржився, що в Україні, на Харківщині, нібито все життя на нього тиснули через російську мову.
На додаток чоловік звинуватив ЗСУ в обстрілах Луганщини з 2014 році.
Прокурори заочно повідомили про підозру 48-річному чоловіку у запереченні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненому з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Зараз підозрюваний переховується в РФ, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Читайте також: Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: айдар, интервью, Купянск-Узловой, русский язык, сми, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Мав утиски за російську мову» – мешканець Харківщини пожалівся ЗМІ РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2025 в 18:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний чоловік, який раніше служив в «Айдарі», дав «зворушливе» інтерв’ю російським ЗМІ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".