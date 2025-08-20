«Мав утиски за російську мову» – мешканець Харківщини пожалівся ЗМІ РФ

48-річний чоловік, який раніше служив в «Айдарі», дав «зворушливе» інтерв’ю російським ЗМІ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Мешканець селища Куп’янськ-Вузловий, що у минулому служив у складі батальйону «Айдар», дав інтерв’ю російським пропагандистам, де заперечив збройну агресію РФ.

Також цей чоловік повторив меседжі окупантів, зокрема, тезу про «єдиний народ» і поскаржився, що в Україні, на Харківщині, нібито все життя на нього тиснули через російську мову.

На додаток чоловік звинуватив ЗСУ в обстрілах Луганщини з 2014 році.

Прокурори заочно повідомили про підозру 48-річному чоловіку у запереченні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненому з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Зараз підозрюваний переховується в РФ, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Відео: Харківська обласна прокуратура