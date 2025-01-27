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Люди втратили довіру до інститутів: як це сталося – американський політолог

Політика 09:19   27.01.2025
Фарід Закарія
американський політолог
Люди втратили довіру до інститутів: як це сталося – американський політолог Фото: yes-ukraine.org

Люди дедалі більше не довіряють традиційним демократичним інститутам і елітам, які ними керують… Люди втратили довіру до медичного істеблішменту і дедалі більше довіряють подкастерам… Вони втратили довіру до традиційних ЗМІ та переносять її на окремих журналістів і коментаторів… Цей перехід від інститутів до окремих людей став можливий завдяки новим технологіям, які дозволяють окремим людям мати таке охоплення і вплив, які раніше були прерогативою великих організацій. Проблема в тому, що демократія підтримується інститутами та процедурами. Уряд однієї особистості в кінцевому підсумку виявляється урядом за примхою.

Автор: Фарід Закарія, американський політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 09:19;

  • Кореспондент Фарід Закарія, американський політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Люди дедалі більше не довіряють традиційним демократичним інститутам і елітам, які ними керують… Люди втратили довіру до медичного істеблішменту і…".