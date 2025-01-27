Люди втратили довіру до інститутів: як це сталося – американський політолог

Люди дедалі більше не довіряють традиційним демократичним інститутам і елітам, які ними керують… Люди втратили довіру до медичного істеблішменту і дедалі більше довіряють подкастерам… Вони втратили довіру до традиційних ЗМІ та переносять її на окремих журналістів і коментаторів… Цей перехід від інститутів до окремих людей став можливий завдяки новим технологіям, які дозволяють окремим людям мати таке охоплення і вплив, які раніше були прерогативою великих організацій. Проблема в тому, що демократія підтримується інститутами та процедурами. Уряд однієї особистості в кінцевому підсумку виявляється урядом за примхою.