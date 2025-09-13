Подросток на мопеде сбил женщину и сбежал: ДТП на Харьковщине

В Чугуевском районе, на территории Печенежской громады, случилось ДТП с участием малолетнего водителя.

«Водитель мопеда совершил наезд на 55-летнюю местную жительницу, которая двигалась по обочине дороги. После совершения ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У пострадавшей — ушибы и переломы. Ее отправили в больницу. А полиция начала разыскивать сбежавшего водителя. Местный офицер громады справился с этой задачей оперативно. По версии следствия, женщину сбил местный житель, «не достигший возраста, предусмотренного законом для управления мототранспортом». Мопедом он управлял, конечно же, не имея прав.

Уголовное производство открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения.

«Напоминаем, что управлять мототранспортом разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста, прошедшим обучение и получившим водительское удостоверение соответствующей категории», — отметили в ГУНП.

Ранее полицейские Харьковщины сообщали, что в регионе возросло количество ДТП. С начала года в дорожных авариях уже погибли 65 человек, в том числе пятеро — дети. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14:00 до 20:00 часов. А пик количества ДТП приходится на промежуток с 15:00 до 18:00. Осторожными призывают быть не только водителей, но и пешеходов. Ведь количество аварий с ними также увеличивается.