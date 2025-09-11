Live
  • Чт 11.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.21
  • EUR 48.24

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Харьковской области

Происшествия 17:45   11.09.2025
Оксана Якушко
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Харьковской области

ДТП произошло 11 сентября около 12:30 на автомобильной дороге «Золочев-Максимовка» в Золочевской громаде, сообщает Нацполиция.

Как стало известно МГ «Объектив», 21-летняя водитель автомобиля Volkswagen Golf превысила скорость, не справилась с управлением и ее машина съехала на обочину и перевернулась.

В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля – 24-летняя женщина и двухлетний ребенок. Их госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП устанавливаю. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Читайте также: «Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)
«Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)
11.09.2025, 16:47
Новости Харькова — главное 11 сентября: удар по медикам и полицейским
Новости Харькова — главное 11 сентября: удар по медикам и полицейским
11.09.2025, 16:50
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
11.09.2025, 14:22
С клумбы в Харькове нагло украли цветы: женщин «спалили» (видео)
С клумбы в Харькове нагло украли цветы: женщин «спалили» (видео)
11.09.2025, 12:08
Защищал небо от дронов РФ: в Харькове увековечили память погибшего воина
Защищал небо от дронов РФ: в Харькове увековечили память погибшего воина
11.09.2025, 15:32
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Харьковской области
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Харьковской области
11.09.2025, 17:45

Новости по теме:

14:51
На Харьковщине столкнулись ВАЗ и грузовик: водителя легковушки зажало (фото)
14:23
Более полутысячи человек пострадали в ДТП за месяц на Харьковщине
20:45
Столкновение мотоциклов: трое пешеходов пострадали в Харькове
11:20
Мчался на красный, протаранил авто, а потом напился – ДТП в Харькове
09:35
Аварию на газопроводе в Харьковском районе – ликвидировали: когда появится газ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 11 сентября около 12:30 на автомобильной дороге «Золочев-Максимовка» в Золочевской громаде, сообщает Нацполиция.".