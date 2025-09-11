Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Харьковской области

ДТП произошло 11 сентября около 12:30 на автомобильной дороге «Золочев-Максимовка» в Золочевской громаде, сообщает Нацполиция.

Как стало известно МГ «Объектив», 21-летняя водитель автомобиля Volkswagen Golf превысила скорость, не справилась с управлением и ее машина съехала на обочину и перевернулась.

В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля – 24-летняя женщина и двухлетний ребенок. Их госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП устанавливаю. Решается вопрос об открытии уголовного дела.