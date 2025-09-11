Live
Дворічна дитина постраждала у ДТП на Харківщині

Події 17:45   11.09.2025
Оксана Якушко
ДТП сталося 11 вересня близько 12:30 на автомобільній дорозі «Золочів-Максімівка» у Золочівській громаді, повідомляє Нацполіція.

Як стало відомо МГ «Об’єктив», 21-річна водійка автомобіля Volkswagen Golf перевищила швидкість, не впоралася з керуванням та її машина з’їхала на узбіччя та перевернулся.

У результаті аварії травми отримали пасажири автівки – жінка 24 років та дворічна дитина. Їх ушпиталили.

Усі обставини ДТП встановлюють. Вирішуєють питання про відкриття кримінальної справи.

Читайте також: «Коп та військові побили чоловіка на Леваді»: поліція почала перевірку (відео)

Автор: Оксана Якушко
