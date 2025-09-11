«Коп і військові побили чоловіка на Леваді»: поліція почала перевірку (відео)

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про побиття чоловіка, яке «розлетілось» соцмережами напередодні, 10 вересня.

У телеграм-каналах зазначали, що інцидент стався поблизу залізничної станції Леваді.

«Коп та військовий зупинили чоловіка для перевірки документів. Після зʼясування, що громадянин, при собі немає документів, підтверджуючих особу, його почали бити. Після того, як небайдужі громадяни підійшли допомогти, військовий та коп пішли», – йшлося у дописах.

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: встановили осіб, на яких вказували перехожі як на можливих порушників. Інші учасники події встановлюються.

«Поліція наголошує, що на поширеному відео немає працівників поліції. Зафіксовані на записі особи є співробітниками Територіального центру комплектування. Перевірка обставин завдання чоловікові тілесних ушкоджень триває», – підкреслили правоохоронці.