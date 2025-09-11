Live
«Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)

Общество 16:47   11.09.2025
Виктория Яковенко
В Харькове правоохранители проверяют информацию об избиении мужчины, которое «разлетелось» соцсетями накануне, 10 сентября.

В Telegram-каналах отмечалось, что инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Левада.

«Коп и военный остановили мужчину для проверки документов. После выяснения, что гражданин не имеет при себе документов, подтверждающих личность, его начали избивать. После того, как неравнодушные граждане подошли помочь, военный и коп ушли», — говорилось в сообщениях.

Видео: Telegram-канал «Харьков life»

В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: установили лиц, на которых указывали прохожие как возможных нарушителей. Остальные участники происшествия устанавливаются.

«На распространенном видео нет сотрудников полиции. Зафиксированные на записи лица сотрудники Территориального центра комплектования. Проверка обстоятельств нанесения мужчине телесных повреждений продолжается», — подчеркнули правоохранители.

 

Читайте также: Мужчина с ножом бросился на работника ТЦК на Харьковщине – полиция

Автор: Виктория Яковенко
