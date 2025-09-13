Live
Підліток на мопеді збив жінку та втік: ДТП на Харківщині

Події 11:09   13.09.2025
Оксана Горун
У Чугуївському районі, на території Печенізької громади, сталася ДТП за участю малолітнього водія.

“Водій мопеда здійснив наїзд на 55-річну місцеву жительку, яка рухалася узбіччям дороги. Після скоєння ДТП керманич зник у невідомому напрямку”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У постраждалої – забої та переломи. Її відправили до лікарні. А поліція почала розшукувати водія, що втік. Місцевий офіцер громади впорався із цим завданням оперативно. За версією слідства, жінку збив місцевий житель, який “не досяг віку, передбаченого законом для керування мототранспортом”. Мопедом він керував, звичайно ж, не маючи прав.

Водій мопеда збив жінку

Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Читайте також: Дворічна дитина постраждала в ДТП у Харківській області

“Нагадуємо, що керувати мототранспортом дозволено особам, які досягли 16-річного віку, пройшли навчання та отримали посвідчення водія відповідної категорії”, – зазначили в ГУНП.

Раніше поліціянти Харківщини повідомляли, що у регіоні зросла кількість ДТП. З початку року в дорожніх аваріях вже загинуло 65 людей, зокрема п’ятеро — діти. Різні травми отримали 573 особи. Аналіз, проведений поліціянтами, свідчить: найбільш аварійно-небезпечний час доби – з 14:00 до 20:00 години. А пік кількості ДТП припадає на проміжок з 15:00 до 18:00. Обережними закликають бути не лише водіїв, а й пішоходів. Адже кількість аварій із ними також збільшується.

Автор: Оксана Горун
