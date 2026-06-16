Без газа будет Рогань и Малая Рогань – когда

В Харьковском городском филиале «Газсети» предупреждают, что 24 июня жители села Малая Рогань Ольховской громады и поселка Рогань Роганской громады останутся без голубого топлива.

Специалисты проведут плановые работы, поэтому с 09:00 24 июня до 09:00 25 июня подача газа в указанные населенные пункты будет остановлена.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения. Обращаем внимание: у всех работников Харьковского филиала «Газсети» есть соответствующие служебные удостоверения», – добавили газовщики.