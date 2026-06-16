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Без газу буде Рогань та Мала Рогань – коли

Суспільство 11:46   16.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Без газу буде Рогань та Мала Рогань – коли

У Харківській міській філії “Газмережі” попереджають, що 24 червня жителі села Мала Рогань Вільхівської громади та селища Рогань Роганської громади залишаться без блакитного палива. 

Фахівці проведуть планові роботи, тому з 09:00 24 червня до 09:00 25 червня подача газу до зазначених населених пунктів буде зупинена.

Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання. Звертаємо увагу: усі працівники Харківської філії «Газмережі» мають відповідні службові посвідчення“, – додали газовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міській філії “Газмережі” попереджають, що 24 червня жителі села Мала Рогань Вільхівської громади та селища Рогань Роганської громади".