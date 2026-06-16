Без газу буде Рогань та Мала Рогань – коли
У Харківській міській філії “Газмережі” попереджають, що 24 червня жителі села Мала Рогань Вільхівської громади та селища Рогань Роганської громади залишаться без блакитного палива.
Фахівці проведуть планові роботи, тому з 09:00 24 червня до 09:00 25 червня подача газу до зазначених населених пунктів буде зупинена.
“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання. Звертаємо увагу: усі працівники Харківської філії «Газмережі» мають відповідні службові посвідчення“, – додали газовики.
Читайте також: Харків під атакою БпЛА – троє постраждалих, куди “прилетіло” (доповнюється)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, газовщики, голубое топливо, Рогань;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Без газу буде Рогань та Мала Рогань – коли», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 11:46;