Сьогодні 5 листопада 2025: яке свято та день в історії

5 листопада 2024 року в США відбулися вибори президента, які виграв Дональд Трамп. У 2006-му Саддама Хусейна засудили до страти. У 1977-му ударник Олексій Стаханов помер у психіатричній клініці. У 1968-му політичний в’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення в Києві. У 1953-му в Києві відкрили міст Патона – перший у світі, створений виключно методом зварювання. У 1935-му надійшла в продаж перша настільна гра “Монополія”. У 1895-му адвокат Джордж Селден отримав патент на автомобіль. У 1605-му у Великій Британії розкрили Порохову змову.

Свята та пам’ятні дати 5 листопада

5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

На першу середу листопада припадає День поінформованості про стрес і День здорового харчування в листопаді (подібних днів протягом року чимало).

Також сьогодні: Міжнародний день менеджерів-волонтерів, Всесвітній день ромської мови.

5 листопада в історії

5 листопада 1605 року у Великій Британії розкрили Порохову змову. Докладніше.

5 листопада 1895 американський юрист Джордж Селден отримав патент на автомобіль. Докладніше.

5 листопада 1935 року вийшла перша настільна гра “Монополія”. Докладніше.

5 листопада 1953 року в Києві відкрили міст Патона — перший у світі, який створили лише методом зварювання (без використання з’єднувальних матеріалів). Докладніше.

5 листопада 1968 року акт самоспалення в Києві вчинив політв’язень Василь Макух. Докладніше.

5 листопада 1977 року в психіатричній лікарні після інсульту помер знаменитий донбаський шахтар Олексій Стаханов. Докладніше.

5 листопада 2006 року Вищий кримінальний трибунал Іраку визнав Саддама Хусейна винним у вбивстві 148 шиїтів у селищі Дуджейлі в 1982 році та засудив до страти через повішення. Докладніше.

5 листопада 2024 року в США відбулися чергові президентські вибори, перемогу на яких здобув Дональд Трамп. Він отримав 312 голосів виборців проти 226 у суперниці – кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс. Таким чином Трамп став другим президентом в історії країни, який керує не два терміни поспіль, а з перервою. Першим був Гровер Клівленд (22-й та 24-й президент, який очолював країну наприкінці XIX століття). Трамп став 45-м та 47-м президентом. Уже в день інавгурації характерно змінився сайт Білого дому, де на головній сторінці з’явилося величезне фото Трампа зі “скромним” гаслом: “Америка повернулась”. З того часу 47-й президент встиг виставити з влади свого головного спонсора та агітатора Ілона Маска (щоправда, не раніше, ніж той ліквідував USAID і звільнив чимало досвідчених чиновників); влаштував скандал із президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті; ввів, а потім неодноразово “відкладав” і змінював торгові тарифи для всіх країн світу; схвалив бомбардування ядерних об’єктів Ірану; неодноразово телефонував і (поки що) один раз зустрічався з нерукостислим у всьому цивілізованому світі російським диктатором Путіним; в інтерв’ю CBS News заявив, що завершив вісім війн за вісім місяців, але так і не отримав Нобелівську премію миру. Завдяки цим та багатьом іншим гучним заявам і рішенням, за рік після перемоги на виборах, він безумовно продовжує залишатися одним із головних ньюзмейкерів у світі.

Протягом першого року його перебування на посаді постійно обговорюваним у пресі, серед політологів і політиків-демократів є ймовірне бажання Дональда Трампа балотуватися й на третій термін, що в США заборонили 22-ю поправкою до конституції (її внесли в 1950-х – після прецеденту у вигляді чотирьох поспіль термінів Франкліна Рузвельта). Сам Трамп неодноразово “підігрівав” подібні дискусії неоднозначними коментарями щодо своїх планів. Нещодавно він зробив заяву, яка нібито розставила крапки над “i”, але все одно залишив “простір для маневру”, адже не сказав чіткого “ні”. Відповідаючи на запитання про третій термін в інтерв’ю телеканалу CBS News, президент США сказав: “Я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами й демократами в тому, що у нас дійсно є сильна лава запасних. Я не хочу називати імена, тому що це, знаєте, недоречно. Але ще занадто рано. Три роки та три місяці”.

Церковне свято 5 листопада

5 листопада вшановують пам’ять мучеників Галактіона та Єпистимії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 листопада йде дощ, то наступний рік буде врожайним.

Якщо випав сніг, то після 22 листопада настане зима, вона буде не особливо морозною, але тривалою.

Що не можна робити 5 листопада

Жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна викидати залишки хліба.

День не підходить для кардинальних змін у житті.