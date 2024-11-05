Сьогодні 5 листопада: яке свято та день в історії

5 листопада 1953 року в Києві відкрили міст Патона – перший у світі, створений виключно методом зварювання. У 1605-му у Великій Британії розкрили Порохову змову. У 1895-му адвокат Джордж Селден отримав патент на автомобіль. У 1935-му надійшла у продаж перша настільна гра “Монополія”. У 1968-му політичний в’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення в Києві. У 1977-му “ударник” Олексій Стаханов помер у психіатричній клініці. У 2006-му Саддама Хусейна засудили до страти.

Свята та пам’ятні дати 5 листопада

5 листопада у світі – Міжнародний день менеджерів-волонтерів.

Також сьогодні: Всесвітній день ромської мови, Всесвітній день поширення інформації щодо проблеми цунамі.

5 листопада в історії

5 листопада 1605 року у Великій Британії розкрили Порохову змову. Це була спроба католиків підірвати будівлю парламенту в день його відкриття, 5 листопада. У цей момент у будівлі мали перебувати парламентарі обох палат і протестант-король Яків І. Докладніше.

5 листопада 1895 американський юрист Джордж Селден отримав патент на автомобіль. Докладніше.

5 листопада 1935 року вийшла перша настільна гра “Монополія”. Докладніше.

5 листопада 1953 року в Києві відкрили міст Патона — перший у світі, який створили лише методом зварювання (без використання з’єднувальних матеріалів).

Міст через Дніпро має довжину 1543 метри. Пролітні споруди складаються з 264 блоків завдовжки 29 метрів. Щоб поєднати всю конструкцію, зробили 10 668 швів. Участь у його проєктуванні та будівництві брав академік Євген Патон, ім’я якого й має споруда.

Побудувати цей міст у Києві планували ще до початку Другої світової. Роботи розпочали у 1939-му, а припинили у вересні 1941-го, коли німці вже наближалися до української столиці. Опори, які встигли змонтувати, використали для будівництва вже нацисти. У 1942-му вони створили тут тимчасовий міст і назвали його на честь генерал-фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. Під час відступу з Києва восени 1943-го цю конструкцію знищили. А після війни початкову ідею реалізували та урочисто відкрили міст у 1953-му. Наразі конструкція визнана аварійною. За 70 років її жодного разу капітально не ремонтували.

“Уже у 2014 році міст Патона було визнано частково аварійним, а 2017 року його зарахували до п‘ятого — “червоного” — стану експлуатації, який за усіма правилами вимагає перекриття споруди для ремонту”, – пише видання LIGA.net.

Валерій Позняков, заступник директора Інституту електрозварювання, розповів журналістам, що перше та останнє обстеження мосту проводили у 2020 році. За даними цього дослідження, товщина 12-міліметрової стінки прогонових будов, які лежать в основі мосту, зменшилась на 40-60% (на 5-8 міліметрів) й тепер складає 4-7 міліметрів. Після отримання цих даних для руху автівок закрили дві крайні смуги. За попередніми підрахунками німецьких інженерів, які наводить LIGA, вартість реставрації мосту складає від 300 млн до 500 млн євро (13-22 млрд грн) — це четверта частина річного бюджету Києва. Тож поки що в столиці шукають міжнародних донорів для втілення в життя коштовного проєкту відновлення.

5 листопада 1968 року акт самоспалення в Києві вчинив політв’язень Василь Макух. Докладніше.

5 листопада 1977 року в психіатричній лікарні після інсульту помер знаменитий донбаський шахтар Олексій Стаханов. Докладніше.

5 листопада 2006 року Вищий кримінальний трибунал Іраку визнав Саддама Хусейна винним у вбивстві 148 шиїтів у селищі Дуджейлі в 1982 році та засудив до страти через повішення. Докладніше.

Церковне свято 5 листопада

5 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників Галактіона та Єпистимії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 листопада йде дощ, то наступний рік буде врожайним.

Якщо випав сніг, то після 22 листопада настане зима, вона буде не особливо морозною, але тривалою.

Що не можна робити 5 листопада

Жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна викидати залишки хліба.

День не підходить для кардинальних змін у житті.