Сегодня 5 ноября: какой праздник и день в истории

5 ноября 1953 года в Киеве открыли мост Патона — первый в мире, созданный исключительно методом сварки. В 1605-м в Великобритании раскрыли Пороховой заговор. В 1895-м адвокат Джордж Селден получил патент на автомобиль. В 1935-м поступила в продажу первая настольная игра «Монополия». В 1968-м политический заключенный Василий Макух совершил акт самосожжения в Киеве. В 1977-м «ударник» Алексей Стаханов умер в психиатрической клинике. В 2006-м Саддама Хусейна приговорили к смертной казни.

Праздники и памятные даты 5 ноября

5 ноября в мире – Международный день менеджеров-волонтеров.

Также сегодня: Всемирный день ромского языка, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

5 ноября в истории

5 ноября 1605 года в Великобритании раскрыли Пороховой заговор. Это была попытка католиков взорвать здание парламента в день его открытия, 5 ноября. В этот момент в здании должны были находиться парламентарии обеих палат и протестант-король Яков І. Подробнее.

5 ноября 1895 года американский юрист Джордж Селден получил патент на автомобиль. Подробнее.

5 ноября 1935 года вышла первая настольная игра «Монополия». Подробнее.

5 ноября 1953 года в Киеве открыли мост Патона — первый в мире, который создали только методом сварки (без использования соединительных материалов).

Мост через Днепр имеет длину 1543 метра. Пролетные сооружения состоят из 264 блоков длиной по 29 метров. Чтобы соединить всю конструкцию, сделали 10 668 швов. Участие в его проектировании и строительстве принимал академик Евгений Патон, имя которого и носит сооружение.

Построить этот мост в Киеве планировали еще до начала Второй мировой. Работы начали в 1939-м, а прекратили в сентябре 1941-го, когда немцы уже приближались к украинской столице. Опоры, которые успели смонтировать, использовали для строительства уже нацисты. В 1942-м они создали здесь временный мост и назвали его в честь генерал-фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. При отступлении из Киева осенью 1943-го эту конструкцию уничтожили. А после войны изначальную идею реализовали и торжественно открыли мост в 1953-м. Сейчас конструкция признана аварийной. За 70 лет ее ни разу капитально не ремонтировали.

«Уже в 2014 году мост Патона был признан частично аварийным, а в 2017 году его отнесли к пятому — «красному» — состоянию эксплуатации, которое по всем правилам требует перекрытия сооружения для ремонта», — пишет издание LIGA.net.

Валерий Позняков, заместитель директора Института электросварки, рассказал журналистам, что первое и последнее обследование моста проводили в 2020 году. По данным этого исследования, толщина 12-миллиметровой стенки пролетных строений, лежащих в основании моста, уменьшилась на 40-60% (на 5-8 миллиметров) и теперь составляет 4-7 миллиметров. После получения этих данных для движения автомобилей закрыли две крайние полосы. По предварительным подсчетам немецких инженеров, которые приводит LIGA, стоимость реставрации моста составляет от 300 до 500 млн евро (13 — 22 млрд грн) — это четвертая часть годового бюджета Киева. Поэтому пока в столице ищут международных доноров для претворения в жизнь дорогостоящего проекта восстановления.

5 ноября 1968 года акт самосожжения в Киеве совершил политзаключенный Василий Макух. Подробнее.

5 ноября 1977 года в психбольнице после инсульта скончался знаменитый донбасский шахтер Алексей Стаханов. Подробнее.

5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов в поселке Дуджейли в 1982 году и приговорил к смертной казни через повешение. Подробнее.

Церковный праздник 5 ноября

5 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Галактиона и Епистимии. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 ноября идет дождь, то следующий год будет урожайным.

Если выпал снег, то после 22 ноября придет зима, она будет не особенно морозной, но продолжительной.

Что нельзя делать 5 ноября

Женщинам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выбрасывать остатки хлеба.

День не подходит для кардинальных перемен в жизни.