Якщо Трампу не дали Премію миру, варто подумати про Премію війни – Невзоров

Трампа, звісно, ​​шкода; потрібен втішний приз. Втім, він уже великий хлопчик. Якщо йому не дали Премію миру, то варто подумати про Премію війни. Тим більше, що від неї все одно нікуди не подітися. Норвежці вчинили ще дуже великодушно. Могли б дати Премію миру Греті Тумберг. Ось тоді був би справді великий бемц. Греті не дали. І на тому спасибі. Дали громадянці, яка вимотала всі нерви путінському дружку Мадурі. Трамп зобов’язаний розуміти всі ці нюанси, не роздмухуватися, а розминатися перед вкрай важкою роботою зі знешкодження РФ.