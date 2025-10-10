Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Якщо Трампу не дали Премію миру, варто подумати про Премію війни – Невзоров

Політика 18:17   10.10.2025
Олександр Невзоров
російський журналіст
Якщо Трампу не дали Премію миру, варто подумати про Премію війни – Невзоров Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube

Трампа, звісно, ​​шкода; потрібен втішний приз. Втім, він уже великий хлопчик. Якщо йому не дали Премію миру, то варто подумати про Премію війни. Тим більше, що від неї все одно нікуди не подітися. Норвежці вчинили ще дуже великодушно. Могли б дати Премію миру Греті Тумберг. Ось тоді був би справді великий бемц. Греті не дали. І на тому спасибі. Дали громадянці, яка вимотала всі нерви путінському дружку Мадурі. Трамп зобов’язаний розуміти всі ці нюанси, не роздмухуватися, а розминатися перед вкрай важкою роботою зі знешкодження РФ.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст
Популярно
8 років за ґратами для Одарченка: ВАКС підтвердив вирок нардепу з Харкова
8 років за ґратами для Одарченка: ВАКС підтвердив вирок нардепу з Харкова
10.10.2025, 18:23
З понеділка на два дні перекриють перехрестя у Харкові
З понеділка на два дні перекриють перехрестя у Харкові
10.10.2025, 17:34
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки ударів, місто без світла
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки ударів, місто без світла
10.10.2025, 16:48
Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
10.10.2025, 16:45
У Харкові скасували графіки аварійних відключень. Де повернули світло
У Харкові скасували графіки аварійних відключень. Де повернули світло
10.10.2025, 13:55
Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр 📹
Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр 📹
10.10.2025, 13:50

Новини за темою:

09.09.2025
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
31.08.2025
Трампу порадили сидіти в кріслі на веранді та радіти товариству онуків
18.08.2025
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
16.08.2025
Трамп і Путін зустрілися на Алясці: що це було, проаналізував ISW
13.08.2025
Перед Аляскою: чи варто Україні «міняти» Донбас на північ Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Якщо Трампу не дали Премію миру, варто подумати про Премію війни – Невзоров»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 18:17;

  • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трампа, звісно, ​​шкода; потрібен втішний приз. Втім, він уже великий хлопчик. Якщо йому не дали Премію миру, то варто подумати…".