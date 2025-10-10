Якщо Трампу не дали Премію миру, варто подумати про Премію війни – Невзоров
Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube
Трампа, звісно, шкода; потрібен втішний приз. Втім, він уже великий хлопчик. Якщо йому не дали Премію миру, то варто подумати про Премію війни. Тим більше, що від неї все одно нікуди не подітися. Норвежці вчинили ще дуже великодушно. Могли б дати Премію миру Греті Тумберг. Ось тоді був би справді великий бемц. Греті не дали. І на тому спасибі. Дали громадянці, яка вимотала всі нерви путінському дружку Мадурі. Трамп зобов’язаний розуміти всі ці нюанси, не роздмухуватися, а розминатися перед вкрай важкою роботою зі знешкодження РФ.
Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Дональд Трамп, мир, нобелевская премия;
Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 18:17;
