Если Трампу не дали Премию мира, стоит подумать о Премии войны — Невзоров

Мир 18:17   10.10.2025
Александр Невзоров
российский журналист
Если Трампу не дали Премию мира, стоит подумать о Премии войны — Невзоров Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube

Трампа, конечно, жалко; необходим утешительный приз. Впрочем, он уже большой мальчик. Если ему не дали Премию Мира, то стоит подумать о Премии войны. Тем более, что от нее все равно никуда не деться. Норвежцы поступили еще очень великодушно. Могли бы дать Премию Мира Грете Тумберг. Вот тогда был бы воистину большой бэмц. Грете не дали. И на том спасибо. Дали гражданочке, которая вымотала все нервы путинскому дружку Мадуре. Трамп обязан понимать все эти нюансы, не дуться, а разминаться перед крайне тяжелой работой по обезвреживанию РФ.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
