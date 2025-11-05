Сегодня 5 ноября 2025: какой праздник и день в истории

5 ноября 2024 года в США состоялись выборы президента, которые выиграл Дональд Трамп. В 2006-м Саддама Хусейна приговорили к смертной казни. В 1977-м ударник Алексей Стаханов умер в психиатрической клинике. В 1968-м политический заключенный Василий Макух совершил акт самосожжения в Киеве. В 1953-м в Киеве открыли мост Патона – первый в мире, созданный исключительно методом сварки. В 1935-м поступила в продажу первая настольная игра «Монополия». В 1895-м адвокат Джордж Селден получил патент на автомобиль. В 1605-м в Великобритании раскрыли Пороховый сговор.

Праздники и памятные даты 5 ноября

5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

На первую среду ноября приходится День осведомленности о стрессе и День здорового питания в ноябре (подобных дней в течение года немало).

Также сегодня: Международный день менеджеров-волонтеров, Всемирный день ромского языка.

5 ноября в истории

5 ноября 1605 года в Великобритании раскрыли Пороховой заговор. Подробнее.

5 ноября 1895 года американский юрист Джордж Селден получил патент на автомобиль. Подробнее.

5 ноября 1935 года вышла первая настольная игра «Монополия». Подробнее.

5 ноября 1953 года в Киеве открыли мост Патона — первый в мире, который создали только методом сварки (без использования соединительных материалов). Подробнее.

5 ноября 1968 года акт самосожжения в Киеве совершил политзаключенный Василий Макух. Подробнее.

5 ноября 1977 года в психбольнице после инсульта скончался знаменитый донбасский шахтер Алексей Стаханов. Подробнее.

5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов в поселке Дуджейли в 1982 году и приговорил к смертной казни через повешение. Подробнее.

5 ноября 2024 года в США состоялись очередные президентские выборы, победу на которых одержал Дональд Трамп. Он получил 312 голосов избирателей против 226 у соперницы – кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис. Таким образом, Трамп стал вторым президентом в истории страны, который руководит не два срока подряд, а с перерывом. Первым был Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент, возглавлявший страну в конце XIX века). Трамп стал 45-м и 47-м президентом. Уже в день инаугурации характерно изменился сайт Белого дома, где на главной странице появилось огромное фото Трампа со «скромным» лозунгом: «Америка вернулась». С тех пор 47-й президент успел выставить из власти своего главного спонсора и агитатора Илона Маска (правда, не раньше, чем тот ликвидировал USAID и уволил немало опытных чиновников); устроил скандал с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете; ввел, а потом не раз «откладывал» и изменял торговые тарифы для всех стран мира; одобрил бомбардировку ядерных объектов Ирана; неоднократно созванивался и (пока что) один раз встречался с нерукопожатным во всем цивилизованном мире российским диктатором Путиным; в интервью CBS News заявил, что завершил восемь войн за восемь месяцев, но так и не получил Нобелевскую премию мира. Благодаря этим и многим другим громким заявлениям и решениям, спустя год после победы на выборах, он безусловно продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров в мире.

В течение первого года его пребывания в должности постоянно обсуждаемым в прессе, среди политологов и политиков-демократов является вероятное желание Дональда Трампа баллотироваться на третий срок, что в США запретили 22-й поправкой в ​​конституцию (ее внесли в 1950-х — после прецедента в виде четырех подряд сроков Франклина Рузвельта). Сам Трамп неоднократно «подогревал» подобные дискуссии неоднозначными комментариями по поводу своих планов. Недавно он сделал заявление, якобы расставившее точки над «i», но все равно оставил «пространство для маневра», ведь не сказал четкого «нет». Отвечая на вопрос о третьем сроке в интервью телеканалу CBS News президент США сказал: «Я даже не думаю об этом. Скажу вам, многие хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно есть сильная лавка запасных. Я не хочу называть имена, потому что это, знаете ли, неуместно. Но еще слишком рано. Три года и три месяца».

Церковный праздник 5 ноября

5 ноября чтят память мучеников Галактиона и Епистимии. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 ноября идет дождь, то следующий год будет урожайным.

Если выпал снег, то после 22 ноября придет зима, она будет не особенно морозной, но продолжительной.

Что нельзя делать 5 ноября

Женщинам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выбрасывать остатки хлеба.

День не подходит для кардинальных перемен в жизни.