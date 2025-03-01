«Спорная» встреча Зеленского и Трампа – ISW проанализировал разговор
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Бурную реакцию этот разговор, который транслировался в прямом эфире, вызвал в Украине и во всем мире. Институт изучения войны (ISW) выделил главные тезисы назвал встречу «спорной».
«Зеленский отметил, что Россия неоднократно нарушала предварительные соглашения о прекращении огня. Зеленский заявил, что Украина не примет соглашения о прекращении огня с Россией без внешних гарантий безопасности, поскольку такое соглашение не сможет сохранить суверенитет Украины и предотвратить войну в Европе в долгосрочной перспективе», — пишут аналитики.
Кроме того, президент Украины заявил, что российские удары не «совершенно уничтожили» Украину и что она «жива» и продолжает защищать себя от агрессии врага. Он повторил, что «ни одна страна не хочет прекратить войну больше, чем Украина, и что любые переговоры о прекращении войны будут вестись между Украиной и Россией при посредничестве США и Европы».
«Трамп отказался комментировать возможность будущих гарантий безопасности США для Украины и развертывания американских войск в Украине. Сообщается, что государственный секретарь Марко Рубио приказал Зеленскому покинуть Белый дом после встречи, а Белый дом отменил пресс-конференцию и подписание соглашения между США и Украиной о поставках полезных ископаемых», — добавили в ISW.
Аналитики считают, что поддержка Украины – жизненно важный интерес нацбезопасности Америки, так же как и двусторонние отношения между США и Украиной.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: isw, Владимир зеленский, встреча, Дональд Трамп, сша;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 07:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. ".