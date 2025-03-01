«Спірна» зустріч Зеленського і Трампа – ISW проаналізував розмову
28 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Бурхливу реакцію ця розмова, яка транслювалася в прямому етері, викликала в Україні та по всьому світу. Інститут вивчення війни (ISW) виокремив головні тези назвав зустріч «спірною».
«Зеленський зазначив, що Росія неодноразово порушувала попередні угоди про припинення вогню. Зеленський заявив, що Україна не ухвалить угоди про припинення вогню з Росією без достатніх зовнішніх гарантій безпеки, оскільки така угода не зможе зберегти суверенітет України та запобігти війні в Європі у довгостроковій перспективі», – пишуть аналітики.
Крім цього, президент України заявив, що російські удари не «цілком знищили» Україну і що вона «жива» і продовжує захищати себе від агресії ворога. Він повторив, що «жодна країна не хоче припинити війну більше, ніж Україна, і що будь-які переговори про припинення війни вестимуться між Україною та Росією за посередництва США та Європи».
«Трамп відмовився коментувати можливість майбутніх гарантій безпеки США для України та розгортання американських військ в Україні. Повідомляється, що державний секретар Марко Рубіо наказав Зеленському залишити Білий дім після зустрічі, а Білий дім скасував цю пресконференцію та підписання угоди між США та Україною про постачання корисних копалин», – додали в ISW.
Аналітики вважають, що підтримка України – життєво важливий інтерес нацбезпеки Америки, також як і двосторонні відносини між США та Україною.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: isw, Владимир зеленский, встреча, Дональд Трамп, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 07:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. ".