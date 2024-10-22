Сегодня 22 октября: какой праздник и день в истории

22 октября 1797 года француз Андре-Жак Гарнерен первым в истории прыгнул с парашютом. В 1850-м Густав Фехнер основал психофизику. В 1937-м агенты НКВД арестовали митрополита Киевского и всея Украины Василия Липковского. В 1962-м президент США Джон Кеннеди объявил воздушную и морскую блокаду Кубы. В 1995-м состоялась интронизация патриарха Киевского (УПЦ КП) Филарета. В 2022-м в Харьковской области начались веерные отключения электричества — после массированных ударов ВС РФ по украинской энергетике.

Праздники и памятные даты 22 октября

22 октября в мире – Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины, Международный день осведомленности о заикании.

Также отмечают: День Фехнера, День австрийского игристого вина, Международный день CAPS LOCK.

22 октября в истории

22 октября 1797 года французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом. Подробнее.

22 октября 1850 года считается днем ​​рождения психофизики – науки, которая количественно исследует связь между физическими раздражителями и психическим ощущением (или проще – между телом и мозгом). Так точно дата известна, поскольку указана основателем психофизики Густавом Фехнером. Именно в эту дату проводят мероприятия, получившие название День Фехнера.

22 октября 1850 года немецкий физик, психолог и философ Густав Фехнер, проснулся утром с гениальной идеей: существует закон, устанавливающий связь между мозгом и телом. Более того, соотношение между физическим раздражителем и психическим ощущением можно выразить количественно. Свое открытие он в дальнейшем описал в работе «Элементы психофизики», вышедшей в 1860 году.

«Фехнер пришел к выводу, что повышение уровня раздражения не вызывает идентичного роста интенсивности ощущения – с увеличением интенсивности раздражения в геометрической прогрессии интенсивность ощущений возрастает только в арифметической. Например, звук колокольчика, добавленный к звучанию еще одного колокольчика, сказывается на ощущениях в гораздо большей степени, чем звук того же колокольчика, добавленный к звучанию десяти колокольчиков, — объясняют в Педагогическом музее Национальной академии педагогических наук Украины. — Итак, Фехнер определил, что ощущения и раздражитель подвергаются измерениям, поэтому соотношение между ними можно выразить в виде формулы S = К log R, где S – величина ощущения, К – экспериментально определенная константа, R – величина раздражителя. Соотношение раздражителей к ощущению имеет вид логарифмической кривой».

Работу Фехнера «Элементы психофизики» считают первым трудом по экспериментальной психологии.

«Фехнер описывал свои теоретические взгляды и экспериментальные данные подробно, в четкой доказательной форме. Он показал, что психические явления можно изучить в согласовании с общепринятыми научными критериями. Ученый подал пример своим современникам, и это явилось началом научной психологии», — отмечают в Педагогическом музее.

В дальнейшем ученые, конечно, и критиковали, и опровергали, и дорабатывали формулу, предложенную Фехнером. Но никогда не оспаривали важность его открытия. Кроме «создания психофизики», этот немецкий ученый известен еще рядом открытий. В том числе, он описал «эффект цвета Фехнера» – иллюзию восприятия, когда при быстром движении черно-белого узора в нем «появляются» цвета.

Также Фехнер описал гипотезу «золотого сечения». Он экспериментально вывел соотношение ширины прямоугольника к длине, которое наиболее привлекательно для глаза (0,62 или 21:34).

22 октября 1937 года агенты НКВД арестовали митрополита Киевского и всей Украины Василия Липковского. Подробнее.

22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди обратился к американскому народу (и советскому правительству) в телевизионном выступлении. Он подтвердил, что американская разведка обнаружила присутствие советских ракет на Кубе и объявил военно-морскую блокаду. Подробнее.

22 октября 1995 года состоялась интронизация патриарха Киевского и всея Руси-Украины (УПЦ КП) Филарета. Подробнее.

22 октября 2022 года в Харьковской области начались веерные отключения электричества. О необходимости введения ограничений из-за последствий массированных ракетных ударов по объектам энергетики сообщило Укрэнерго. Накануне отключать начали Киев, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Церковный праздник 22 октября

22 октября чтят память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца. Он жил во II столетии и был епископом города Иераполь в Малой Азии. При его жизни большинство населения города составляли язычники. Когда Аверкий молился о спасении их душ, ему явился ангел и велел сокрушить идолов в языческом капище. Он сделал это, за что язычники захотели убить Аверкия. Тогда Аверкий сам явился на их собрание и разоблачил грехи неверных. Во время этого собрания Аверкий изгнал бесов из трех юношей. Увидев это чудо, иерапольцы попросили святителя научить их христианской вере, а затем приняли крещение. После этого святитель отправился в соседние города, где проповедовал и исцелял больных. Он побывал в Сирии, Киликии, Месопотамии, Риме. За свои труды Аверкий назван равноапостольным. После возвращения домой он жил набожной и добродетельной жизнью, умер в 193 году.

Народные приметы

Если 22 октября нет дождя, следующий год будет неурожайным.

Если пошел сильный ливень — еще долго будет дождить.

Ясный и солнечный день – к похолоданию.

Что нельзя делать 22 октября

День неудачный для домашних дел и уборки.

Нельзя скандалить и ругаться.