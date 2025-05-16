Сегодня 16 мая: какой праздник и день в истории

16 мая 1204 года короновали первого императора только что созданной Латинской империи — Балдуина IX Фландрского. В 1648-м победоносно завершилась битва под Желтыми Водами. В 1817-м родился украинский историк Николай Костомаров. В 1920-м канонизировали Жанну д’Арк. В 1929-м впервые вручили награды Американской киноакадемии. В 1975-м первая женщина покорила Эверест. В 2004-м Руслана победила на Евровидении. В 2022-м в Харькове возобновили работу общественного транспорта.

Праздники и памятные даты 16 мая

16 мая в мире – Международный день мирного сосуществования и Всемирный день исчезающих видов (отмечают в третью пятницу мая).

Также отмечают: День любви к деревьям, День морской обезьяны, Международный день света, День биографа, Международный день осведомленности о целиакии (заболевание, в основе которого лежит аутоиммунная реакция на употребление глютена), День ношения фиолетового в знак мира, Международный день виртуальных помощников (третья пятница мая).

16 мая в истории

16 мая 1204 года короновали первого императора только что созданной Латинской империи — Балдуина Фландрского. Появление самой империи стало результатом небывалого безумия — штурма и ограбления крестоносцами одного из главных центров христианства — Константинополя. Это совершили участники Четвертого крестового похода, который в целом запомнился как очень далекий от исходной идеи – освобождения христианских святынь и помощи Константинополю в противостоянии с мусульманами. Четвертый крестовый поход, по замыслу, должен был стать экспедицией против турок для освобождения Египта. Но в процессе крестоносцы сначала «влезли в долги», а впоследствии стали просто наемниками, чтобы избавиться от этих долгов.

Среди их нанимателей оказался Алексей Ангел — племянник императора Византии Алексея III. Ангел хотел отомстить дяде за то, что он сверг с престола и бросил в тюрьму его отца Исаака II Ангела. За участие в мятеже против дяди Алексей Ангел обещал заплатить крестоносцам 200 тысяч марок серебром, а также (захватив власть в Византии) дать им 10 тысяч воинов для похода в Иерусалим через Египет. Государственный переворот в Византийской империи с участием крестоносцев прошел успешно — Алексей III скрылся, Исаака II Ангела освободили из тюрьмы, восстановили на престоле, и он передал власть сыну — Алексею IV. И тот правил бы себе, если б не долги перед крестоносцами. В попытках расплатиться, император начал разорять казну и поднимать налоги, чем вызвал недовольство населения. Однако так и не собрал ту сумму, которую обещал рыцарям. В результате началось народное восстание во главе с родственником императорской семьи Ангелов Алексеем Дукой. Алексея IV задушили, а потом убили и его отца. Дука захватил власть, короновавшись как Алексей V. Конечно, платить долги своего предшественника крестоносцам он не планировал. Именно это привело к осаде Константинополя «христовым войском». Рыцари захватили город, подожгли, ограбили, а потом провозгласили создание Латинской империи. Сами крестоносцы называли ее Романская империя, что должно было подчеркивать усиление влияние Папы Римского. Православному Вселенскому патриарху отводили «вторые роли».

Захватчики объявили императором одного из участников Четвертого крестового похода графа Балдуина Фландрского.

Что интересно, перед ним корону предлагали дожу Венеции Энрико Дандоло, но тот отказался. Также императором не стал формальный лидер похода Бонифаций Монферратский.

«Хотя Бонифаций считался самым вероятным выбором из-за его связей с византийским двором, Балдуин был молодым, галантным, благочестивым и добродетельным, одним из немногих, кто строго толковал и придерживался своих крестовых обетов, и самым популярным лидером в армии. При поддержке Венеции он был избран 9 мая 1204 года и коронован 16 мая в соборе Святой Софии на церемонии, точно соответствовавшей византийским практикам. Во время коронации Балдуин надел очень дорогую драгоценность, которую приобрел византийский император Мануил I Комнин за 62 000 серебряных марок», – пишет англоязычная Википедия.

Однако долго властвовать Балдуину не было суждено. Во время очередной из бесконечных битв он попал в плен. Это произошло весной 1205 года. Долгое время его судьба была неизвестна, но выяснилось, что в плену он умер. Это известие в Константинополе получили только летом 1206-го. Дата смерти точно не известна, даже год датируется примерно. Что касается Латинской империи, то и она не просуществовала долго – менее 60 лет. 25 июля 1261 года греческие войска императора Михаила VIII Палеолога без боя заняли Константинополь. Все эти войны между христианами в результате привели к упадку Византийской империи и тому, что обессиленный Константинополь захватили турки в 1453 году.

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Церковный праздник 16 мая

16 мая христиане чтят память преподобного Феодора Освященного. Подробнее.

Народные приметы

Если на водоемах появились лепестки кувшинок – заморозков уже не будет.

Если в этот день гремит гром, то урожай будет обильным.

Если солнце припекает – лето будет жарким.

Что нельзя делать 16 мая

Не стоит в этот день рисковать – в народе его считали одним из самых несчастливых в году, поэтому нужно быть максимально осторожными.

Нельзя злословить, ругаться, отказывать в помощи, завидовать.