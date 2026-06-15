За сутки пострадали 24 человека, погибших – пятеро: последствия ударов РФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов россиян по Харькову, а также 13 населенным пунктам области погибли пять человек.

«В результате обстрелов пять человек погибли; пострадали 24 человека, в том числе двое детей. В г. Харькове при тушении пожара в результате повторного российского удара погибли четверо спасателей ГСЧС, еще шесть – ранены. Также в Харькове погиб 39-летний мужчина, пострадали девять женщин, трое мужчин и 1-месячная девочка; в г. Лозовая пострадали мужчины 56 и 42 лет, 62-летняя женщина и 4-летний мальчик; в с. Осиново Купянской громады получили травмы 71-летняя женщина», – написал Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

четыре ракеты (тип устанавливается);

11 КАБ;

девять БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

три БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

20 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.