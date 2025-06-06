Сегодня 6 июня: какой праздник и день в истории

6 июня в Украине – День журналиста. В этот день в 2023 году российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В 1944-м стартовала первая часть операции Оверлорд, которую советские историки называли открытием Второго фронта. В 1933-м открылся первый в мире автокинотеатр. В 1882-м запатентовали электрический утюг.

Праздники и памятные даты 6 июня

6 июня в Украине – День журналиста.

В мире — Всемирный день борьбы с вредителями, Европейский день зубных техников (первая пятница июня).

Также сегодня: Всемирный день трансплантологии, День кинотеатра под открытым небом, День рождения игрушки «Йо-йо», Всемирный день «Тетриса», День гордости атеиста.

6 июня в истории

6 июня 1882 года американец Генри Сили запатентовал электрический утюг. Он существенно отличался от привычных нам, ведь очень долго нагревался и весил 6,8 кг. Подробнее.

6 июня 1933 года открылся первый в мире автокинотеатр. Подробнее.

6 июня 1944 года стартовала первая часть операции «Оверлорд», известная как операция «Нептун», а в советской историографии — открытие Второго фронта. Подробнее.

6 июня 1992 года Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов. В честь этого события указом Президента Украины в 1994 году установлен профессиональный праздник работников СМИ — День журналиста Украины.

6 июня 2023 года ночью армия РФ взорвала Каховскую ГЭС. За прошедшие с того момента два года местные ученые и защитники природы отметили появление на прежнем дне водоема 250 видов растений, а также – «населения» в виде кабанов и оленей.

«Если сравнивать, в 2023 году осенью, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, мы наблюдали здесь около 40 видов растений, к концу прошлого года уже их было около 140, а в этом году по результату полевых экспедиций мы их насчитываем уже более 250, — рассказал Михаил Муленко, и.о. заведующего сектором охраны природы национального заповедника «Хортица» в интервью «Новостям Приазовья». – Мне попадалось описание этой территории, именно юга острова Хортица, конца 20-х годов ХХ века. И здесь описывалось, что это была очень густая непролазная территория с очень плотным кустарником ивы и очень большими деревьями — тополя и тоже ивы. Происходящее сейчас полностью повторяет то, как выглядела эта территория в прошлом – до строительства Каховского водохранилища».

В той части бывшего водохранилища, которую можно исследовать (ведь значительная часть – в зоне активных обстрелов) молодые ивы уже местами достигают семи метров в высоту. Территория все больше становится похожей на Великий луг – именно то, казацкое, историческое место с плавнями, которое и было здесь до строительства ГЭС. Так что среди экологов и местных активистов все чаще раздаются голоса за то, чтобы и после завершения боевых действий не восстанавливать дамбу. Против выступают местные чиновники и люди, жившие на берегу «моря», а теперь утратившие и место для отдыха, и пейзаж. А больше всего – аграрии, которые остались без орошения и теряют урожаи.

«В аграрном секторе Херсонщины кризис беспрецедентного масштаба, — заявил в конце мая этого года депутат Херсонского областного совета и владелец агропредприятия Игорь Иосипенко. — В результате сложных климатических условий, усиленных техногенным вмешательством в водную инфраструктуру (в том числе уничтожением Каховской ГЭС), на Бериславщине зафиксирована массовая гибель озимых и яровых культур. По предварительным оценкам, уничтожено свыше 55 тысяч гектаров посевов, что составляет почти 1 миллиард гривен прямых убытков для местных фермеров — и это только по площадям, которые уже задекларированы. На мой взгляд, это не просто засуха как природное явление — это комплексная агроэкологическая катастрофа, которая стала следствием радикального изменения гидротермического режима региона. В осенне-зимний период осадки были критически скудными, а весенняя вегетация сопровождалась аномально высокими температурами в марте и поздними апрельскими заморозками. В сочетании с отсутствием орошения это привело к полной потере урожая во многих хозяйствах… Некоторые аграрии утверждают, что такой засухи не помнят за все годы независимости Украины. Вода – это основа жизни. Ее потеря, вызванная действиями врага, стала не только стратегическим ударом, но и экологической трагедией, последствия которой мы будем еще долго ощущать».

Церковный праздник 6 июня

6 июня чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. Подробнее.

Народные приметы

Если 6 июня похолодало, то к середине августа установится хорошая погода.

Если день ясный – к хорошему урожаю.

Если много пчел летает, то погода будет ясной.

Что нельзя делать 6 июня

Нельзя жаловаться на проблемы.

Лучше не отправляться в дальнюю дорогу.

День не подходит для смены работы и заключения важных сделок.

Нельзя делиться своими планами.