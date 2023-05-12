Шендеровича в Литве полили кетчупом настоящие хорошие россияне
В Литве выступление российского журналиста и писателя Виктора Шендеровича пикетировали проукраинские россияне. Политемигрант из рф Владимир Шипицын, который донатит и помогает ВСУ, полил Шендеровича кетчупом, сообщило издание «SOTA».
Виктора Шендеровича, приехавшего в Вильнюс на концерт, встретила группа активистов с украинскими флагами и символикой. Недавно российский либеральный тележурналист Виктор Шендерович взялся оправдывать воюющих в Украине российских военных и назвал украинцев нацистами, после чего попал в базу «Миротворца».
Во время антракта Шендерович вышел из здания театра к активистам и попытался поговорить с ними. Один из протестующих облил тележурналиста кетчупом.
«Вы ничего не читали, вы ничего не слышали. Вы, к сожалению, достаточно ограниченные люди. Я пытаюсь с вами разговаривать. Вы, к сожалению, ничего не поняли», — обратился Шендерович в кетчупе к активистам после инцидента.
Интересно, что полил кетчупом Шендеровича его соотечественник, россиянин, представитель движения «Мирное сопротивление» Владимир Шипицын.
Он эмигрировал в Литву в мае 2022 года, являясь свидетелем по делу движения, в рамках которого сейчас за «фейки об армии» судят активистку Ольгу Смирнову.
На «Форуме свободной россии» Шипицын предлагал россиянам покупать для ВСУ снаряды и подписывать их именами покупателей для мести путинскому режиму.
Ответственность за нападение на Виктора Шендеровича в Вильнюсе взяли на себя литовский клоун Аркадий Винокур и группа российских активистов-эмигрантов «Мирное сопротивление».
Винокур, являющийся организатором еженедельных проукраинских митингов в Вильнюсе, писал, что «для театра Вайдила (площадка выступления Шендеровича – ред.) деньги не воняют».
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 19:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Литве выступление российского журналиста и писателя Виктора Шендеровича пикетировали проукраинские россияне. Политемигрант из рф Владимир Шипицын, который донатит и помогает ВСУ, полил Шендеровича кетчупом, сообщило издание «SOTA».".