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Шендеровича в Литве полили кетчупом настоящие хорошие россияне

Культура 19:19   12.05.2023
Оксана Якушко
Шендеровича в Литве полили кетчупом настоящие хорошие россияне

В Литве выступление российского журналиста и писателя Виктора Шендеровича пикетировали проукраинские россияне. Политемигрант из рф Владимир Шипицын, который донатит и помогает ВСУ, полил Шендеровича кетчупом, сообщило издание «SOTA».

Виктора Шендеровича, приехавшего в Вильнюс на концерт, встретила группа активистов с украинскими флагами и символикой. Недавно российский либеральный тележурналист Виктор Шендерович взялся оправдывать воюющих в Украине российских военных и назвал украинцев нацистами, после чего попал в базу «Миротворца».

Во время антракта Шендерович вышел из здания театра к активистам и попытался поговорить с ними. Один из протестующих облил тележурналиста кетчупом.

«Вы ничего не читали, вы ничего не слышали. Вы, к сожалению, достаточно ограниченные люди. Я пытаюсь с вами разговаривать. Вы, к сожалению, ничего не поняли», — обратился Шендерович в кетчупе к активистам после инцидента.

Интересно, что полил кетчупом Шендеровича его соотечественник, россиянин, представитель движения «Мирное сопротивление» Владимир Шипицын.

Он эмигрировал в Литву в мае 2022 года, являясь свидетелем по делу движения, в рамках которого сейчас за «фейки об армии» судят активистку Ольгу Смирнову.

На «Форуме свободной россии» Шипицын предлагал россиянам покупать для ВСУ снаряды и подписывать их именами покупателей для мести путинскому режиму.

Ответственность за нападение на Виктора Шендеровича в Вильнюсе взяли на себя литовский клоун Аркадий Винокур и группа российских активистов-эмигрантов «Мирное сопротивление».

Винокур, являющийся организатором еженедельных проукраинских митингов в Вильнюсе, писал, что «для театра Вайдила (площадка выступления Шендеровича – ред.) деньги не воняют».

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 19:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Литве выступление российского журналиста и писателя Виктора Шендеровича пикетировали проукраинские россияне. Политемигрант из рф Владимир Шипицын, который донатит и помогает ВСУ, полил Шендеровича кетчупом, сообщило издание «SOTA».".