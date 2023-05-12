Шендеровича у Литві полили кетчупом справжні хороші росіяни

У Литві виступ тележурналіста та письменника Віктора Шендеровича пікетували проукраїнські росіяни. Політемігрант із рф Володимир Шипіцин, який донатить і допомагає ЗСУ, полив Шендеровича кетчупом, повідомило видання «SOTA».

Віктора Шендеровича, який приїхав до Вільнюса на концерт, зустріла група активістів з українськими прапорами та символікою. Нещодавно російський ліберальний тележурналіст Віктор Шендерович взявся виправдовувати російських військових, які воювали в Україні, і назвав українців нацистами, після чого потрапив до бази «Миротворця».

Під час антракту Шендерович вийшов із будівлі театру до активістів та спробував поспілкуватися з ними. Один із протестувальників облив тележурналіста кетчупом.

“Ви нічого не читали, ви нічого не чули. Ви, на жаль, досить обмежені люди. Я намагаюся із вами розмовляти. Ви, на жаль, нічого не зрозуміли», – звернувся Шендерович у кетчупі до активістів після інциденту.

Цікаво, що полив кетчупом Шендерович його співвітчизник, росіянин, представник руху «Мирний опір» Володимир Шипіцин.

Він емігрував до Литви у травні 2022 року, будучи свідком у справі руху, через який зараз за «фейки про армію» судять активістку Ольгу Смирнову.

На «Форумі вільної росії» Шипіцин пропонував росіянам купувати для ЗСУ снаряди та підписувати їх іменами покупців для помсти путінському режиму.

Відповідальність за напад на Віктора Шендеровича у Вільнюсі взяли на себе литовський клоун Аркадій Винокур та група російських активістів-емігрантів “Мирний опір”.

Винокур, який є організатором щотижневих проукраїнських мітингів у Вільнюсі, писав, що «для театру Вайдила (майданчик виступу Шендеровича – ред.) гроші не смердять».