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В Германии переименовали улицу в честь погибшего от ракет рф харьковчанина

Общество 13:51   26.11.2022
Оксана Якушко
В Германии переименовали улицу в честь погибшего от ракет рф харьковчанина

В Лейпциге улицу, на которой стоит консульство рф, переименовали в честь узника концлагерей Бориса Романченко из Харькова, сообщает издание MDR.

Кроме санкций, поставок оружия и демонстраций против войны России в Украине, в Германии действует еще одна форма протеста: переименование улиц, пишет издание.
Поэтому Генеральное консульство рф в Лейпциге с недавнего времени находится на улице, которая теперь носит имя Бориса Романченко.

96-летний харьковчанин, переживший Холокост в Бухенвальде, погиб в марте в родном Харькове.

Беата Эмс, глава городского комитета по петициям, обосновала заявление о переименовании в Лейпциге: «Мы знаем, что это переименование не положит конец войне. Но это важный знак того, что мы осуждаем агрессивную войну против суверенитета».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 13:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лейпциге улицу, на которой стоит консульство рф, переименовали в честь узника концлагерей Бориса Романченко из Харькова, сообщает издание MDR.".