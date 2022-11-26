В Германии переименовали улицу в честь погибшего от ракет рф харьковчанина
В Лейпциге улицу, на которой стоит консульство рф, переименовали в честь узника концлагерей Бориса Романченко из Харькова, сообщает издание MDR.
Кроме санкций, поставок оружия и демонстраций против войны России в Украине, в Германии действует еще одна форма протеста: переименование улиц, пишет издание.
Поэтому Генеральное консульство рф в Лейпциге с недавнего времени находится на улице, которая теперь носит имя Бориса Романченко.
96-летний харьковчанин, переживший Холокост в Бухенвальде, погиб в марте в родном Харькове.
Беата Эмс, глава городского комитета по петициям, обосновала заявление о переименовании в Лейпциге: «Мы знаем, что это переименование не положит конец войне. Но это важный знак того, что мы осуждаем агрессивную войну против суверенитета».
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 13:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лейпциге улицу, на которой стоит консульство рф, переименовали в честь узника концлагерей Бориса Романченко из Харькова, сообщает издание MDR.".