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В Берлине назвали парк в честь Харькова и почтили убитого узника Бухенвальда

Культура 22:08   25.10.2022
Елена Нагорная
В Берлине назвали парк в честь Харькова и почтили убитого узника Бухенвальда Фото: Morgenpost

Ранее безымянный парк в берлинском районе Штеглиц-Целендорф с 24 октября носит название «Харьков-парк».

«Назвав так парк в центре Штеглица, мы выражаем солидарность. Многие харьковчане, особенно женщины, дети и молодежь, покинули родину и также нашли гостеприимный и теплый прием на юго-западе Берлина. Этот парк посвящен всем: жертвам, беженцам и тем, кто остался дома или вынужден был остаться», — отметила мэр района Марен Шелленберг, передает Tagesspiegel.

Также в парке почтили память узника концлагерей Бориса Романченко, который был убит вследствие попадания российского снаряда в жилой дом на Северной Салтовке 18 марта. Романченко прошел четыре нацистских концлагеря: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Ему было 96 лет.

Отмечается, что дружеские отношения связывают Харьков и Штеглиц-Целендорф более трех десятилетий. 24 октября 1990 года между административными единицами было заключено партнерство.


Фото: Tagesspiegel

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 22:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее безымянный парк в берлинском районе Штеглиц-Целендорф с 24 октября носит название «Харьков-парк».".