В Берлине назвали парк в честь Харькова и почтили убитого узника Бухенвальда

Ранее безымянный парк в берлинском районе Штеглиц-Целендорф с 24 октября носит название «Харьков-парк».

«Назвав так парк в центре Штеглица, мы выражаем солидарность. Многие харьковчане, особенно женщины, дети и молодежь, покинули родину и также нашли гостеприимный и теплый прием на юго-западе Берлина. Этот парк посвящен всем: жертвам, беженцам и тем, кто остался дома или вынужден был остаться», — отметила мэр района Марен Шелленберг, передает Tagesspiegel.

Также в парке почтили память узника концлагерей Бориса Романченко, который был убит вследствие попадания российского снаряда в жилой дом на Северной Салтовке 18 марта. Романченко прошел четыре нацистских концлагеря: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Ему было 96 лет.

Отмечается, что дружеские отношения связывают Харьков и Штеглиц-Целендорф более трех десятилетий. 24 октября 1990 года между административными единицами было заключено партнерство.



Фото: Tagesspiegel