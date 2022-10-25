В Берлине назвали парк в честь Харькова и почтили убитого узника Бухенвальда
Ранее безымянный парк в берлинском районе Штеглиц-Целендорф с 24 октября носит название «Харьков-парк».
«Назвав так парк в центре Штеглица, мы выражаем солидарность. Многие харьковчане, особенно женщины, дети и молодежь, покинули родину и также нашли гостеприимный и теплый прием на юго-западе Берлина. Этот парк посвящен всем: жертвам, беженцам и тем, кто остался дома или вынужден был остаться», — отметила мэр района Марен Шелленберг, передает Tagesspiegel.
Также в парке почтили память узника концлагерей Бориса Романченко, который был убит вследствие попадания российского снаряда в жилой дом на Северной Салтовке 18 марта. Романченко прошел четыре нацистских концлагеря: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Ему было 96 лет.
Отмечается, что дружеские отношения связывают Харьков и Штеглиц-Целендорф более трех десятилетий. 24 октября 1990 года между административными единицами было заключено партнерство.
Фото: Tagesspiegel
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Берлине назвали парк в честь Харькова и почтили убитого узника Бухенвальда»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее безымянный парк в берлинском районе Штеглиц-Целендорф с 24 октября носит название «Харьков-парк».".