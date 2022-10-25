Live
  • Вівторок 25.10.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.96
    • 🟢

У Берліні назвали парк на честь Харкова і вшанували вбитого в’язня Бухенвальда

Культура 22:08   25.10.2022
Олена Нагорна
У Берліні назвали парк на честь Харкова і вшанували вбитого в’язня Бухенвальда

Досі безіменний парк в берлінському районі Штегліц-Целєндорф із 24 жовтня носить назву “Харків-парк”.

“Назвавши так парк у центрі Штегліца, ми висловлюємо солідарність. Багато харків’ян, особливо жінок, дітей і молоді, покинули батьківщину і також знайшли гостинний і теплий прийом на південному заході Берліна. Цей парк присвячений усім: жертвам, біженцям і тим, хто залишився вдома або змушений був залишитися”, – зазначила мер району Марен Шелленберг, повідомляє Tagesspiegel.

Також у парку вшанували пам’ять в’язня концтаборів Бориса Романченка, якого було вбито внаслідок влучення російського снаряда в житловий будинок на Північній Салтівці 18 березня. Романченко пройшов чотири нацистські концтабори: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен. Йому було 96 років.

Зазначається, що дружні стосунки пов’язують Харків та Штегліц-Целєндорф понад три десятиліття. 24 жовтня 1990 року між адміністративними одиницями було укладено партнерство.


Фото: Tagesspiegel

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:17
Гелловін у Харкові: на підземній парковці покажуть фільм жахів
20:55
“Азов” – це легенда”: Терехов привітав захисників грамотами
20:22
Двох “народних міліціонерів” затримали в деокупованому Ізюмі
19:53
Ще чотири населені пункти звільнили від окупантів на Харківщині
19:08
Журналістка заявила про “катастрофу в морзі Ізюма” – коментар облздоров’я

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Берліні назвали парк на честь Харкова і вшанували вбитого в’язня Бухенвальда»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 22:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Досі безіменний парк в берлінському районі Штегліц-Целєндорф із 24 жовтня носить назву “Харків-парк”.".