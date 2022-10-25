У Берліні назвали парк на честь Харкова і вшанували вбитого в’язня Бухенвальда

Досі безіменний парк в берлінському районі Штегліц-Целєндорф із 24 жовтня носить назву “Харків-парк”.

“Назвавши так парк у центрі Штегліца, ми висловлюємо солідарність. Багато харків’ян, особливо жінок, дітей і молоді, покинули батьківщину і також знайшли гостинний і теплий прийом на південному заході Берліна. Цей парк присвячений усім: жертвам, біженцям і тим, хто залишився вдома або змушений був залишитися”, – зазначила мер району Марен Шелленберг, повідомляє Tagesspiegel.

Також у парку вшанували пам’ять в’язня концтаборів Бориса Романченка, якого було вбито внаслідок влучення російського снаряда в житловий будинок на Північній Салтівці 18 березня. Романченко пройшов чотири нацистські концтабори: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен. Йому було 96 років.

Зазначається, що дружні стосунки пов’язують Харків та Штегліц-Целєндорф понад три десятиліття. 24 жовтня 1990 року між адміністративними одиницями було укладено партнерство.



Фото: Tagesspiegel