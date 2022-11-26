У Німеччині перейменували вулицю на честь загиблого від ракет рф харків’янина

У Лейпцигу вулицю, на якій стоїть консульство рф, перейменували на честь в’язня концтаборів Бориса Романченка з Харкова, повідомляє видання MDR.

Окрім санкцій, постачання зброї та демонстрацій проти війни Росії в Україні, наразі в Німеччині діє ще одна форма протесту: перейменування вулиць, пише видання.

Тому Генеральне консульство рф у Лейпцигу з недавнього часу знаходиться на вулиці, яка тепер носить ім’я Бориса Романченка.

96-річний харків’янин, який пережив Холокост у Бухенвальді, загинув у березні у рідному Харкові.

Беата Емс, голова міського комітету з петицій, обґрунтувала заяву про перейменування в Лейпцигу: «Ми знаємо, що це перейменування не покладе край війні. Але це важливий знак того, що ми засуджуємо агресивну війну проти суверенітету».