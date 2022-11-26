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У Німеччині перейменували вулицю на честь загиблого від ракет рф харків’янина

Суспільство 13:51   26.11.2022
Оксана Якушко
У Німеччині перейменували вулицю на честь загиблого від ракет рф харків’янина

У Лейпцигу вулицю, на якій стоїть консульство рф, перейменували на честь в’язня концтаборів Бориса Романченка з Харкова, повідомляє видання MDR.

Окрім санкцій, постачання зброї та демонстрацій проти війни Росії в Україні, наразі в Німеччині діє ще одна форма протесту: перейменування вулиць, пише видання.

Тому Генеральне консульство рф у Лейпцигу з недавнього часу знаходиться на вулиці, яка тепер носить ім’я Бориса Романченка.

96-річний харків’янин, який пережив Холокост у Бухенвальді, загинув у березні у рідному Харкові.

Беата Емс, голова міського комітету з петицій, обґрунтувала заяву про перейменування в Лейпцигу: «Ми знаємо, що це перейменування не покладе край війні. Але це важливий знак того, що ми засуджуємо агресивну війну проти суверенітету».

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 13:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лейпцигу вулицю, на якій стоїть представництво Росії, перейменували на честь в’язня концтаборів Бориса Романченка з Харкова, повідомляє видання MDR.".