Армія РФ готується до руйнування та мінування доріг на Куп’янщині – Генштаб

У районі тимчасово окупованого села Тавільжанка Куп’янського району Харківської області армія РФ готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

“Супротивник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються”, – розповіли в Генштабі.

Згідно з повідомленням, протягом доби загарбники обстріляли райони щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

Так, на Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог гатив по районах населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка.