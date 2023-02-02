Синєгубов: Ми розуміємо ті напрямки, звідки ворог може наступати на Харківщину

Вочевидь, росіяни можуть спробувати наступати на Харківщину з півночі та північно-східного напрямку, вважає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про це він заявив під час прямого етеру у телемарафоні “Єдині новини”.

«У нас дійсно 315 км умовного кордону із рф, однак ми чітко розуміємо ті напрямки, які ворог може обрати собі як перспективні для наступу: це північ, північно-східний напрямок, де зараз у нас лінія фронту – це Куп’янський напрямок. І ми звичайно цілодобово працюємо над посиленням нашої обороноздатності, щоб забезпечити максимально комфортні умови для наших збройних сил», – заявив Олег Синєгубов.