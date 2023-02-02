Синєгубов: Ми розуміємо ті напрямки, звідки ворог може наступати на Харківщину
Вочевидь, росіяни можуть спробувати наступати на Харківщину з півночі та північно-східного напрямку, вважає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про це він заявив під час прямого етеру у телемарафоні “Єдині новини”.
«У нас дійсно 315 км умовного кордону із рф, однак ми чітко розуміємо ті напрямки, які ворог може обрати собі як перспективні для наступу: це північ, північно-східний напрямок, де зараз у нас лінія фронту – це Куп’янський напрямок. І ми звичайно цілодобово працюємо над посиленням нашої обороноздатності, щоб забезпечити максимально комфортні умови для наших збройних сил», – заявив Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 16:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вочевидь, росіяни можуть спробувати наступати на Харківщину з півночі та північно-східного напрямку, вважає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".