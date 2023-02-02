Синегубов: Мы знаем направления, откуда враг может наступать на Харьковщину

По всей видимости, россияне могут попытаться наступать на Харьковщину с севера и северо-восточного направления, считает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об этом он заявил во время прямого эфира в телемарафоне «Единые новости».

«У нас действительно 315 км условной границы с рф, однако мы четко понимаем те направления, которые враг может выбрать себе как перспективные для наступления: это север, северо-восточное направление, и где сейчас у нас линия фронта – это Купянское направление. И мы, конечно, круглосуточно работаем над усилением нашей обороноспособности, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для наших вооруженных сил», — заявил Олег Синегубов.