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Синегубов: Мы знаем направления, откуда враг может наступать на Харьковщину

Общество 16:12   02.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Мы знаем направления, откуда враг может наступать на Харьковщину

По всей видимости, россияне могут попытаться наступать на Харьковщину с севера и северо-восточного направления, считает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об этом он заявил во время прямого эфира в телемарафоне «Единые новости».

«У нас действительно 315 км условной границы с рф, однако мы четко понимаем те направления, которые враг может выбрать себе как перспективные для наступления: это север, северо-восточное направление, и где сейчас у нас линия фронта – это Купянское направление. И мы, конечно, круглосуточно работаем над усилением нашей обороноспособности, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для наших вооруженных сил», — заявил Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По всей видимости, россияне могут попытаться наступать на Харьковщину с севера и северо-восточного направления, считает начальник ХОВА Олег Синегубов.".