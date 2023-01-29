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На Харьковщине враг обстрелял 18 населенных пунктов — Генштаб

Происшествия 07:16   29.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине враг обстрелял 18 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 29 января.

Наступательных действий на Харьковщине противник за прошедшие сутки не вел. На Купянском направлении — обороняется. При этом продолжаются обстрелы — в основном приграничных и прифронтовых населенных пунктов.

«На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Двуречанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая, Стрелечья и Купянск. На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области», — привели данные в сводке Генштаба.

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В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 1 ракетный и 32 авиационных удара, а также совершила более 65 обстрелов с РСЗО. Пострадала, в том числе, гражданская инфраструктура Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 29 января".