Дома и инфраструктурный объект повреждены обстрелами на Харьковщине — Мельник
28 января в результате обстрелов Харьковской области были повреждены частные дома, хозяйственные постройки жителей и на территории предприятий, автомобили, а также инфраструктурный объект.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
По его данным, сегодня враг обстрелял села Глубокое, Старица, Червоная Заря, Одноробовка, Подлиман, поселки Вильча и Купянск-Узловой, а также город Волчанск.
В результате обстрелов разрушены:
— город Волчанск — четыре частных дома, хозяйственные постройки жилых домов и предприятия, а также три автомобиля;
— поселок Купянск-Узловой — частный дом и инфраструктурный объект;
— поселок Вильча — два частных дома;
— село Глубокое — частный дом;
— село Червоная Заря — два частных дома;
— село Одноробовка — два частных дома;
— село Подлиман — хозяйственное здание местного предприятия.
Напомним, об обстрелах сел Червоная Заря и Одноробовка ранее сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 20:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 января в результате обстрелов Харьковской области были повреждены частные дома, хозяйственные постройки жителей и на территории предприятий, автомобили, а также инфраструктурный объект.".