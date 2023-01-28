Дома и инфраструктурный объект повреждены обстрелами на Харьковщине — Мельник

28 января в результате обстрелов Харьковской области были повреждены частные дома, хозяйственные постройки жителей и на территории предприятий, автомобили, а также инфраструктурный объект.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его данным, сегодня враг обстрелял села Глубокое, Старица, Червоная Заря, Одноробовка, Подлиман, поселки Вильча и Купянск-Узловой, а также город Волчанск.

В результате обстрелов разрушены:

— город Волчанск — четыре частных дома, хозяйственные постройки жилых домов и предприятия, а также три автомобиля;

— поселок Купянск-Узловой — частный дом и инфраструктурный объект;

— поселок Вильча — два частных дома;

— село Глубокое — частный дом;

— село Червоная Заря — два частных дома;

— село Одноробовка — два частных дома;

— село Подлиман — хозяйственное здание местного предприятия.

Напомним, об обстрелах сел Червоная Заря и Одноробовка ранее сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.