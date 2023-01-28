Live
  • Суббота 28.01.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Дома и инфраструктурный объект повреждены обстрелами на Харьковщине — Мельник

Происшествия 20:06   28.01.2023
Елена Нагорная
Дома и инфраструктурный объект повреждены обстрелами на Харьковщине — Мельник Фото: Сергей Мельник

28 января в результате обстрелов Харьковской области были повреждены частные дома, хозяйственные постройки жителей и на территории предприятий, автомобили, а также инфраструктурный объект.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его данным, сегодня враг обстрелял села Глубокое, Старица, Червоная Заря, Одноробовка, Подлиман, поселки Вильча и Купянск-Узловой, а также город Волчанск.

В результате обстрелов разрушены:

— город Волчанск — четыре частных дома, хозяйственные постройки жилых домов и предприятия, а также три автомобиля;
— поселок Купянск-Узловой — частный дом и инфраструктурный объект;
— поселок Вильча — два частных дома;
— село Глубокое — частный дом;
— село Червоная Заря — два частных дома;
— село Одноробовка — два частных дома;
— село Подлиман — хозяйственное здание местного предприятия.

Напомним, об обстрелах сел Червоная Заря и Одноробовка ранее сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:39
Какие дороги и мосты Харьковщины в планах на ремонт в 2023 году. Список
19:48
Враг бил из артиллерии и минометов по двум селам на севере Харьковщины (фото)
19:00
Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ, рассказали в Генштабе
18:39
В Харькове прохожие спасли подростка, который провалился под лед на реке
15:54
В воскресенье в Харькове возможны аварийные отключения света — облэнерго

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Дома и инфраструктурный объект повреждены обстрелами на Харьковщине — Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 20:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 января в результате обстрелов Харьковской области были повреждены частные дома, хозяйственные постройки жителей и на территории предприятий, автомобили, а также инфраструктурный объект.".