Доми та інфраструктурний об’єкт пошкоджені обстрілами на Харківщині – Мельник
28 січня внаслідок обстрілів Харківської області були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди мешканців та на території підприємств, автомобілі, а також інфраструктурний об’єкт.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
За його даними, сьогодні ворог обстріляв села Глибоке, Стариця, Червона Зоря, Одноробівка, Підлиман, селища Вільча та Куп’янськ-Вузловий, а також місто Вовчанськ.
Внаслідок обстрілів зруйновано:
– місто Вовчанськ – чотири приватні будинки, господарські споруди житлових будинків та підприємства, а також три автомобілі;
– селище Куп’янськ-Вузловий – приватний будинок та інфраструктурний об’єкт;
– селище Вільча – два приватні будинки;
– село Глибоке – приватний будинок;
– село Червона Зоря – два приватні будинки;
– село Одноробівка – два приватні будинки;
– село Підлиман – господарська будівля місцевого підприємства.
Нагадаємо, про обстріли сіл Червона Зоря та Одноробівка раніше повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 20:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 січня внаслідок обстрілів Харківської області були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди мешканців та на території підприємств, автомобілі, а також інфраструктурний об’єкт.".