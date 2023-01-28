Доми та інфраструктурний об’єкт пошкоджені обстрілами на Харківщині – Мельник

28 січня внаслідок обстрілів Харківської області були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди мешканців та на території підприємств, автомобілі, а також інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його даними, сьогодні ворог обстріляв села Глибоке, Стариця, Червона Зоря, Одноробівка, Підлиман, селища Вільча та Куп’янськ-Вузловий, а також місто Вовчанськ.

Внаслідок обстрілів зруйновано:

– місто Вовчанськ – чотири приватні будинки, господарські споруди житлових будинків та підприємства, а також три автомобілі;

– селище Куп’янськ-Вузловий – приватний будинок та інфраструктурний об’єкт;

– селище Вільча – два приватні будинки;

– село Глибоке – приватний будинок;

– село Червона Зоря – два приватні будинки;

– село Одноробівка – два приватні будинки;

– село Підлиман – господарська будівля місцевого підприємства.

Нагадаємо, про обстріли сіл Червона Зоря та Одноробівка раніше повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.