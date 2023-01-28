Ворог бив з артилерії та мінометів по двох селах на півночі Харківщини (фото)
28 січня окупанти обстріляли два села Золочівської громади Харківської області – Червону Зорю та Одноробівку. Постраждалих немає.
По селу Червона Зоря російські військові гатили з мінометів у першій половині дня – там було пошкоджено два будинки, повідомив голова громади Віктор Коваленко.
Наслідки обстрілу Червоної Зорі. Фото: Віктор Коваленко
О 17:45 загарбники обстріляли з артилерії село Одноробівка. Там також зазнали руйнувань два будинки, частина населеного пункту залишилась без світла, додав він.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 19:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 січня окупанти обстріляли два села Золочівської громади Харківської області – Червону Зорю та Одноробівку. Постраждалих немає.".