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Ворог бив з артилерії та мінометів по двох селах на півночі Харківщини (фото)

Події 19:48   28.01.2023
Олена Нагорна
Ворог бив з артилерії та мінометів по двох селах на півночі Харківщини (фото)

28 січня окупанти обстріляли два села Золочівської громади Харківської області – Червону Зорю та Одноробівку. Постраждалих немає.

По селу Червона Зоря російські військові гатили з мінометів у першій половині дня – там було пошкоджено два будинки, повідомив голова громади Віктор Коваленко.


Наслідки обстрілу Червоної Зорі. Фото: Віктор Коваленко

О 17:45 загарбники обстріляли з артилерії село Одноробівка. Там також зазнали руйнувань два будинки, частина населеного пункту залишилась без світла, додав він.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 19:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 січня окупанти обстріляли два села Золочівської громади Харківської області – Червону Зорю та Одноробівку. Постраждалих немає.".