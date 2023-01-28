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Враг бил из артиллерии и минометов по двум селам на севере Харьковщины (фото)

Происшествия 19:48   28.01.2023
Елена Нагорная
Враг бил из артиллерии и минометов по двум селам на севере Харьковщины (фото) Последствия обстрела Червоной Зари. Фото: Виктор Коваленко

28 января оккупанты обстреляли два села Золочевской громады Харьковской области — Червоную Зарю и Одноробовку. Пострадавших нет.

По селу Червоная Заря российские военные били из минометов в первой половине дня — там были повреждены два дома, сообщил председатель громады Виктор Коваленко.


Последствия обстрела Червоной Зари. Фото: Виктор Коваленко

В 17:45 захватчики обстреляли из артиллерии село Одноробовка. Там также разрушениям подверглись два дома, часть населенного пункта осталась без света, добавил он.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 19:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 января оккупанты обстреляли два села Золочевской громады Харьковской области — Червоную Зарю и Одноробовку. Пострадавших нет.".