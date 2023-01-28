Враг бил из артиллерии и минометов по двум селам на севере Харьковщины (фото)

28 января оккупанты обстреляли два села Золочевской громады Харьковской области — Червоную Зарю и Одноробовку. Пострадавших нет.

По селу Червоная Заря российские военные били из минометов в первой половине дня — там были повреждены два дома, сообщил председатель громады Виктор Коваленко.



Последствия обстрела Червоной Зари. Фото: Виктор Коваленко

В 17:45 захватчики обстреляли из артиллерии село Одноробовка. Там также разрушениям подверглись два дома, часть населенного пункта осталась без света, добавил он.