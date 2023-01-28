Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ, рассказали в Генштабе
Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении враг ведет оборону и обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крохмальное.
На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск.
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Опасность авиационных и ракетных ударов врага остается высокой на всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".