Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ, рассказали в Генштабе

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг ведет оборону и обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крохмальное.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск.

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Опасность авиационных и ракетных ударов врага остается высокой на всей территории Украины.