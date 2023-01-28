В ХОВА фиксируют увеличение интенсивности обстрелов Купянского района
Громады Купянского района Харьковской области сейчас больше всего страдают от вооруженной агрессии РФ, и на этом направлении фиксируется увеличение интенсивности обстрелов.
Об этом заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха рассказал в эфире национального телемарафона.
«Наиболее сложная ситуация с точки зрения безопасности — это северо-восток, на границе с Луганской областью. К сожалению, громады Купянского района, наверное, больше всего страдают. И мы отмечаем увеличение интенсивности обстрелов. Там ситуация наиболее напряженная», — отметил он.
Семенуха напомнил, что за прошедшие сутки в регионе пострадал один гражданский. 49-летний житель села Петропавловка Чугуевского района получил ранения в результате вражеского обстрела. Он находится в состоянии средней тяжести.
«Поэтому ситуация очень непростая. В то же время Вооруженные силы защищают Харьковскую область. Продолжается контрбатарейная борьба. Но ситуация довольно напряженная», — добавил Семенуха.
Также он подчеркнул, что у жителей территорий, которые подвергаются обстрелам, есть возможность эвакуироваться в Харьков.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Громады Купянского района Харьковской области сейчас больше всего страдают от вооруженной агрессии РФ, и на этом направлении фиксируется увеличение интенсивности обстрелов.".