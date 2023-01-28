У ХОВА фіксують збільшення інтенсивності обстрілів Куп’янського району
Громади Куп’янського району Харківської області наразі найбільше страждають від збройної агресії РФ, і на цьому напрямку фіксується збільшення інтенсивності обстрілів.
Про це заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха розповів в етері національного телемарафону.
“Найбільш складна ситуація з безпекової точки зору – це північний схід, на кордоні з Луганською областю. На жаль, громади Куп’янського району, напевно, найбільше страждають. І ми відмічаємо збільшення інтенсивності обстрілів. Там ситуація найбільш є напруженою”, – зазначив він.
Семенуха нагадав, що минулої доби в регіоні постраждав один цивільний. 49-річний житель села Петропавлівка Чугуївського району отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Він перебуває у стані середньої тяжкості.
“Тому ситуація є дуже непростою. Водночас Збройні сили боронять Харківщину. Триває контрбатарейна боротьба. Але ситуація є доволі напруженою”, – додав Семенуха.
Також він підкреслив, що мешканці територій, які зазнають обстрілів, мають можливість евакуюватися в Харків.
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Ви читали новину: «У ХОВА фіксують збільшення інтенсивності обстрілів Куп’янського району»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 17:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громади Куп’янського району Харківської області наразі найбільше страждають від збройної агресії РФ, і на цьому напрямку фіксується збільшення інтенсивності обстрілів.".