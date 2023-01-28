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У ХОВА фіксують збільшення інтенсивності обстрілів Куп’янського району

Події 17:52   28.01.2023
Олена Нагорна
У ХОВА фіксують збільшення інтенсивності обстрілів Куп’янського району

Громади Куп’янського району Харківської області наразі найбільше страждають від збройної агресії РФ, і на цьому напрямку фіксується збільшення інтенсивності обстрілів.

Про це заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха розповів в етері національного телемарафону.

“Найбільш складна ситуація з безпекової точки зору – це північний схід, на кордоні з Луганською областю. На жаль, громади Куп’янського району, напевно, найбільше страждають. І ми відмічаємо збільшення інтенсивності обстрілів. Там ситуація найбільш є напруженою”, – зазначив він.

Семенуха нагадав, що минулої доби в регіоні постраждав один цивільний. 49-річний житель села Петропавлівка Чугуївського району отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

“Тому ситуація є дуже непростою. Водночас Збройні сили боронять Харківщину. Триває контрбатарейна боротьба. Але ситуація є доволі напруженою”, – додав Семенуха.

Також він підкреслив, що мешканці територій, які зазнають обстрілів, мають можливість евакуюватися в Харків.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 17:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громади Куп’янського району Харківської області наразі найбільше страждають від збройної агресії РФ, і на цьому напрямку фіксується збільшення інтенсивності обстрілів.".